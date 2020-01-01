حصاد ألميريا | نزيف النقاط مازال مستمرًا

أسبوع صعب في ألميريا

واصل نادي ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ نزيف نقاطه في دوري الدرجة الثانية الإسباني بتعادله سلبيًا مع ضيفه فوينلابرادا ليُوسع الفارق مع ريال سرقطسة في المركز الثاني إلى 4 نقاط.

ذلك التعادل المخيب للآمال جعل ألميريا يُخسر نقطته الـ13 من مبارياته الخمسة الأخيرة، إذ خسر 3 منها وتعادل في مباراتين، ولم يفز الفريق منذ انتصاره على إكستريمادورا 2-1 في الـ19 من يناير الماضي.

المزيد من الفرق

رسميًا | إلغاء مباراة الأهلي والزمالك لعدم حضور الأبيض

ملخص مباراة الأسبوع

استقبل ألميريا على ملعبه "ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط" فريق فوينلابرادا صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد لعب مباراة جيدة جدًا صنع خلالها العديد من الفرص الجيدة لكن دون القدرة على ترجمتها لأهداف ليُجبر على التعادل السلبي وخسارة نقطتين.

وقد حصل لاعب الفريق خوسيه كارلوس لازا على بطاقة صفراء عند الدقيقة الـ78 من المباراة.

موقف ألميريا في جدول الترتيب

استقر ألميريا في المركز الثالث من جدول الترتيب والذي تراجع إليه بعد خسارته أمام هويسكا في الجولة الماضية، وقد زاد الفارق مع ريال سرقسطة في المركز الثاني إلى 4 نقاط بعد انتصار الوصيف على ديبورتيفو لاكرونيا في ملعبه 3-1.

ورفع ألميريا رصيده من النقاط إلى 47 نقطة مقابل 51 لريال سرقسطة، لكن الخبر الجيد كان خسارة المتصدر قادش أمام سبورتينج خيخيون بهدف نظيف مما جمد رصيده عند 52 نقطة.

تفاعل تركي آل الشيخ مع المباراة

واصل المالك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صمته ولم يُعلق على تعادل ألميريا في مباراة الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد اكتفى بالتعليق على الأحداث الرياضية والترفيهية المقامة في السعودية حاليًا وكذلك مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري وما نتج عنها من أحداث وقرارات.

المباراة القادمة لألميريا

يحل ألميريا يوم السبت 29 فبراير القادم ضيفًا على فريق قادش متصدر جدول الترتيب في مباراة حاسمة في صراع التأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

انتصار ألميريا في مباراة ملعب رامون دي كارانزا يعني تقليصه الفارق مع المتصدر إلى نقطتين فقط في حال لم ينجح ريال سرقسطة بالفوز في مباراته، وإن فاز سيُصبح فريق المستشار تركي آل الشيخ على بُعد 4 نقاط من الصدارة بدلًا من 5 كما هو حاليًا.