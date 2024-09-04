"تراجع فورًا".. عمدة مدريد يرد على تصعيد فينيسيوس!

ماذا قال ألميدا؟

تسبب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في عاصفة من الجدل داخل إسبانيا، بسبب تصريحاته عن العنصرية ضد الأجانب.

وكان فينيسيوس قد صرّح بأنه يجب سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2030 من إسبانيا، إذ لم تتطور البلاد في مواجهة "العنصرية ضد السود".

ورد عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، بقوة على تصريحات النجم البرازيلي: "آمل أن يصحح ما قاله فورًا".

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وأضاف في تصريحات نقلها برنامج إل شرينجيتو: "ندرك جميعًا أن هناك حلقات عنصرية في المجتمع، وأنه يتعين علينا العمل بجد لوضع حد لها، لكن من الظلم لإسبانيا ومدريد أن نقول إننا مجتمع عنصري".

وجاء في مقابلة فينيسيوس مع شبكة CNN: "آمل أن تتمكن إسبانيا من التطور وفهم مدى خطورة إهانة شخص ما بسبب لون بشرته، لأنه إذا لم تتطور الأمور حتى عام 2030، أعتقد أن كأس العالم سيتعين عليه تغيير الأماكن، لأنه إذا لم يشعر اللاعبون بالراحة والثقة للعب في بلد يمكن أن يعانوا فيه من العنصرية، فإن الأمر معقد للغاية".