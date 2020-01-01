ألكنتارا يعترف بـ"سوء" بايرن ميونخ أمام لايبزيج

لم نقدم المستوى المأمول..

اعترف تياجو ألكنتارا، لاعب بايرن ميونخ، أن فريقه لم يقدم المستوى المأمول أمام لايبزيج، مشيرًا إلى أن البافاري افتقد الأداء الجماعي الذي ميزه في الآونة الأخيرة.

ولم يستطع البايرن أن يحقق الانتصار الذي يضمن له الابتعاد بصدارة الدوري الألماني، واكتفى بالتعادل السلبي مع وصيفه لايبزيج في مباراة كانت كتيبة ناجلسمان أقرب للانتصار عن أصحاب الديار.

ألكنتارا تحدث عن المباراة وقال "لم نلعب المباراة التي كان ينبغي علينا لعبها، كُنّا نلعب على ملعبنا ومن الضروري أن نفوز في كل المباريات التي نلعبها هُنا.".

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كما أضاف "لقد لعبنا بشكلٍ جيد في الشوط الأول ثم منحناهم الفرصة للتحكم بالمباراة وتراجعنا بوضوح.".

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"لا يتعلق الأمر بالدفاع أو الهجوم، بل يتعلق بما نقدمه نحن بشكل جماعي. لم نمتلك الطاقة الكافية للهيمنة على المباراة جماعيًا، لم نكن في أفضل حالة داخل المباراة، لذلك لم نستمتع بها."

وأتم بقوله "الشيء الجيد أن كل المباريات تتوقف علينا في المقام الأول، هذا شيء جيد، نحن نعمل كثيرًا لنكون في المكان الذي نحن فيه الآن ولكن علينا التحسن في الكثير من الأمور.".

يذكر أن البايرن يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن لايبزيج و4 نقاط عن بوروسيا دورتموند بعد هزيمته الأخيرة من باير ليفركوزن.