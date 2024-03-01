"غالبية أهدافه من ركلات جزاء" .. إعلامي يُقلل من ألكسندر ميتروفيتش قبل الكلاسيكو!

غياب النجم الصربي في مصلحة الاتحاد!

SHAHID

قلل الإعلامي بندر الدبيخي من النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، على الرغم من غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد نادي الاتحاد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويغيب ميتروفيتش عن المشاركة في الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليخسر الزعيم هدافه الأول في تلك المباراة.

وقال الدبيخي عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "غياب ميتروفيتش سيكون مؤثرًا على الهلال، ولكن كثير من أهدافه عن طريق ركلات الجزاء وأغلب أهدافه منها".

وواصل: "ميتروفيتش يمتلك 19 هدفًا، وهناك نسبة من أهدافه من ركلات جزاء، ولكن غيابه سيكون مؤثرًا في نادي الهلال، لأنه يعتمد عليه بشكل كبير وإيقافه يعطي للاتحاد أكثر قوة وفرصة أكبر لتحقيق الفوز".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يُذكر أن ميتروفيتش سجل 19 هدفًا خلال الموسم الحالي، منها 7 أهداف من ركلات جزاء، حيث يحتل المركز الثاني في سباق الهدافين خلف كريستيانو رونالدو نجم النصر صاحب الـ22 هدفًا، سجل منهم 7 أيضًا بركلات الجزاء.

SHAHID