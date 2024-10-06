بعيدًا عن التعاقد مع أرنولد .. خيارات أنشيلوتي لحل مُعضلة الجبهة اليمنى بعد إصابة كارباخال

تعرف كيف يفكر أنشيلوتي لتعويض إصابة كارباخال

تلقى ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضربة موجعة، بعد إصابة الظهير الأيمن داني كارباخال بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي المدرب في حيرة لإيجاد حلولًا في هذا المركز.

أنشيلوتي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "من الآن وحتى عودة كارفاخال سيكون لوكاس فاسكيز أساسيًا في ريال مدريد".

ولكن ماذا إذا غاب فاسكيز لأي سبب عن المشاركة في المباريات، هذا ما تناولته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، حيث أكدت على أن الخيار الأول سيكون إعادة ميليتاو إلى أصله باللعب في مركز الظهير الأيمن، على أن يلعب تشواميني كقلب دفاع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن ميليتاو تألق في مركز الظهير الأيمن مع ساو باولو، بالإضافة إلى منتخب البرازيل، قبل أن يستقر في مركز قلب الدفاع في بورتو، وبعد انضمام بيبي إلى الفريق البرتغالي عاد مرة أخرى إلى مركز الظهير الأيمن، ولذلك فإن هذا المركز ليس بجديد عليه.

كما لعب ميليتاو بالفعل مع ريال مدريد في مباراتين موسم 2022-23 ضد فياريال واحدة بالدوري خسر فيها الرياض والأخرى بالكأس وانتصر فيها، ومباراة أخرى موسم 2019-20 لعب مباراة واحدة ضد بيتيس في الدوري الإسباني، وخسرها الميرنجي أيضًا.

والحل الثالث هو الاعتماد على أحد نجوم فريق الشباب، حيث هناك ديفيد خيمينيز صاحب الـ20 عامًا، وكان متواجدًا بالفعل في قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، فهو يمتاز بالنزعة الهجومية، بالإضافة إلى لورين صاحب الـ21 عامًا.

وأما عن سوق الانتقالات، فلا يعتمد عليها أنشيلوتي، والديل على ذلك بعد إصابة كورتوا وميليتاو وألابا الموسم الماضي، حيث لم يتم فتح ملف التعاقد مع بدلاء لهم، بل تم التعامل بالأوراق المتاحة أمامه.

ومن المقرر أن يجتمع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لبحث إمكانية التعاقد مع الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، ولكن حتى لو تم التعاقد معه في الشتاء، فأمام الفريق 14 مباراة حتى الوصول إلى هذا التاريخ.