ألفيش: برشلونة بعد ميسي مختلف لكنه باقٍ وصامد!

الأسطورة يتحدث..

صحيح أن برشلونة بعد ليونيل ميسي ليس كقبله، لكن هذا لا يعني أن النادي لن يصمد، هكذا يؤمن أسطورة الكتلان داني ألفيش.

ويستعد ميسي ليحط رحاله في باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد عقده مع البرسا على إثر الأزمة الاقتصادية الراهنة في كامب نو.

حقبة ما بعد ميسي تبدو ضبابية للغاية في برشلونة، وبالنسبة لألفيش فإنها تحدٍ من نوع خاص ولكنه مثير وسيتسبب في تطور بكل المقاييس.

الدولي البرازيلي في حديث صحفي قال عن رحيل ميسي "أنا آسف لليو ولبرشلونة لأن هذا لم يكن الوقت الصحيح لهذه الخطوة بالنسبة لهما".

كما أضاف "أعتقد أن برشلونة مع ميسي شيء وبدون ستكون شيئًا آخر، ولكن برشلونة سيبقى برشلونة وميسي سيبقى نفسه".

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وواصل "إنه تحدٍ جديد لميسي وبرشلونة، أعتقد أن التحديات تجعلك أفضل لأنها تأخذك من مكان راحتك وتجبرك على أن تبذل قصارى جهدك".

وأتم "قصة ميسي وبرشلونة تاريخية ولا يمكن تكرارها، لقد استمتعنا والآن سنواصل استمتاعنا ببرشلونة وميسي".

الجدير بالذكر أن داني ألفيش قد حقق اللقب رقم 44 في مسيرته الطويلة بعد التتويج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيل.