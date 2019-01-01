ألفيس يرد لأول مرة على اتهامات ميسي

دانييل ألفيس قائد منتخب البرازيل يرد على اتهامات زميله السابق ليونيل ميسي بشأن استحقاق الحصول على كوبا أمريكا.

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أكد دانييل ألفيس نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وقائد منتخب البرازيل أنه لا يوافق على تصريحات زميله السابق ليونيل ميسي بشأن استحقاق منتخب بلاده للقب كوبا أمريكا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألفيس عقب لقاء الأمس أمام بيرو في نهائي البطولة والذي فاز فيه المنتخب البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

البرازيل تتوج باللقب التاسع والسيطرة ما زالت للأوروجواي والأرجنتين 🏆 pic.twitter.com/qPFVUKTlWA

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يوليو ٢٠١٩

وقال ألفيس: "القائد يوافق على ما قاله تيتي، مبروك لنا جميعًا، أريد أن أكرر ذلك مبروك لكل من عمل من أجل ذلك اللقب".

وأضاف عن أجواء ملعب اللقاء والمباراة النهائية: "اللعب في ماراكانا دومًا ما يكون مميزًا بالنسبة لنا في البرازيل، ذلك الملعب بمثابة منزلنا".

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وأكمل حول تصريحات ميسي: "لقد تعبنا كثيرًا وبذلنا جهدًا كبيرًا للغاية من أجل تحقيق البطولة، وأستطيع أن أتفهم تصريحات ميسي وكونه مستاء مما حدث، لكنني لا أوافق على تصريحاته بشأن تهيئة البطولة لنا، لقد عملنا بجد من أجل ذلك".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد اتهم اللجنة المنظمة والتحكيم بمجاملة المنتخب البرازيلي كونه صاحب الضيافة وأكد أن البطولة مهيئة لهم من أجل الحصول عليها.