ألفيس: لا يهمني إقصاء الأرجنتين ونجحنا في الرد على الانتقادات

تعرف على تصريحات ألفيس بعد الفوز على الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

أكد داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، أنّ الوصول لنهائي كوبا أمريكا جاء للرد على انتقادات الجماهير مشيرًا إلى عدم إهتمامه بإقصاء المنافس الأزلي الأرجنتين.

البرازيل انتصرت بثنائية نظيفة في نصف نهائي كوبا أمريكا لتنتظر الفائز من لقاء تشيلي وبيرو.

وقال صاحب الـ 36 عامًا في تصريحات عقب المباراة: "العديد من الأشخاص شككوا في قدرة البرازيل على الفوز والتأهل للنهائي ولكننا استطعنا تقديم الأفضل والوصول للنهائي ونسير في الطريق الصحيح نحو اللقب".

وتابع: "لا يوجد خصم سهل ولابد من العمل بجد وعدم إدخار الجهد، ونثق في قدرة المنتخب البرازيلي في حصد البطولة".

واختتم: "لا يهمني أننا أقصينا الأرجنتين ولكن الأهم هو الوصول إلى النهائي وأعتقد أننا قدمنا ما يستحقه هذا القميص ونحن مسرورن بالانتصار ونسعى للمضي قدمًا".

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البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.🏆 #CopaAmerica pic.twitter.com/XbUOhJuE73 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

جدير بالذكر أنّ ألفيس أصبح بين أكثر 5 لاعبين مشاركة في الكلاسيكو ضد الأرجنتين بواقع 18 لقاء.

ونجحت البرازيل في إقصاء الأرجنتين من البطولة في آخر 5 مواجهات بين البلدين.