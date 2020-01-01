ألفونسو ديفيس وصديقته.. مشروع أبطال أوروبا من نوع فريد

التاريخ سيُكتب..

جذب ألفونسو ديفيس الأنظار إليه بعد مستواه الاستثنائي رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم بشكلٍ عام، وفي دوري أبطال أوروبا بالبرتغال بشكلٍ خاص، ليصبح صاحب الـ19 عامًا حديث الجميع لا سيما بعد مباراته العظيمة أمام برشلونة في ربع النهائي.

في نهاية المطاف، توِّج ديفيس بطلًا لدوري أبطال أوروبا بتغلب البافاري في النهائي على باريس سان جيرمان بهدف نظيف من توقيع كينجسلي كومان، ليكون موسم ديفيس هو الأعظم له في مسيرته باعتباره بطلًا للثلاثية بتحقيق بايرن لقبي الدوري والكأس في ألمانيا.

لكن الآن صاحب الأصول الليبيرية سيكون على موعد مع التاريخ من الناحية الأسرية حال تمكن باريس سان جيرمان للسيدات من التتويج بلقب دوري الأبطال، هذه البطولة التي تقام حاليًا في إقليم الباسك بإسبانيا وتحديدًا على ملعب سان ماميس.

المزيد من الفرق

ديفيس على علاقة بمواطنته الكندية جوردين هيتيما، وهي أحد أفضل لاعبات كرة القدم في العالم، وتنشط في بي آس جي منذ مايو 2019 وبعقد ممتد لمدة أربعة مواسم.

الآن يلعب باريس في نصف النهائي أمام مواطنه الآخر ليون، على أن يلتقي الفائز منهما بفولفسبورج في النهائي، بعد أن تجاوز النادي الألماني عقبة برشلونة بالتغلب عليه بهدف نظيف.

في حالة أن فاز النادي العاصمي على ليون ثم فولفسبورج، ستصبح جوردين هيتيما بطلةً لدوري الأبطال للسيدات، وصديقها ديفيس للرجال، في أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، فلم يوجد من قبل ثنائي تمكن من فعل الأمر ذاته ونظريًا بيدو صعب التكرار أيضًا في المستقبل.

ديفيس وجوردين على علاقة ببعضهما البعض منذ أن كانا في السادسة عشر، وتحصلت جوردين على جائزة اللاعبة الأفضل في كندا تحت 17 عامًا قبل أن ترحل وتبدأ رحلتها في أوروبا لتلحق بحبيبها إلى القارة العجوز بعد أشهر من وصوله إلى ألمانيا.

تجربتها كانت قريبة للغاية من تجربة صديقها، فديفيس جذب الأنظار إليه عندما كان ينشط في كندا مع فريق فانكوفر وايتكابس، ليُقدم بايرن ميونخ على شرائه في يناير 2019 ويصبح جزءًا رئيسيًا من قائمة عملاق ألمانيا هذا الموسم.

كان ديفيس محظوظًا بعض الشيء، ففي البداية عانى نسبيًا من عدم قدرته على اللعب أساسيًا في ظل الاعتماد عليه كجناح، ثم أقدم نيكو كوفاتش على خطوة غيّرت مسيرة الكندي بالاعتماد عليه كظهير أيسر، خطوة أكملها هانزي فليك وجعلت ديفيس أحد أفضل اللاعبين في مركزه حول العالم.

يبقى السؤال، هل تتمكن حقًا جوردين من تحقيق الأبطال ويصير منزلهما الصغير مرتعًا لبطل وبطلة القارة العجوز؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.