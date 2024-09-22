"سؤال جيد ولكن".. ألفونسو ديفيز يربك حسابات ريال مدريد!

تصريح مثير من النجم الكندي..

لم يكتب الدولي الكندي ألفونسو ديفيز كلمة النهاية في مسلسل "خطوته المقبلة"، مع اقتراب عقده من الانتهاء مع بايرن ميونخ.

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وينتهي عقد ديفيز مع العملاق البافاري في الصيف المقبل، وسط أنباء تفيد باقترابه من الانتقال لريال مدريد في صفقة مجانية.

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وقال ديفيز، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "أنا أركز بشكل كامل على بايرن ميونخ".

وأضاف: "بصرف النظر عما إذا بقيت أو رحلت، سأحمل هذا النادي دائمًا في قلبي".

وردًا على سؤال حول إمكانية تجديد عقده مع البايرن، علق: "سؤال جيد، يجب أن تسأل وكيل أعمالي عن ذلك".

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وشارك صاحب الـ23 عامًا في 5 مباريات مع بايرن ميونخ بمختلف المسابقات هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا واحدًا.