"ستعرف ما هو برشلونة" .. حكم سابق يكشف تهديدات بيب جوارديولا!

الحكم الإسباني يروي أصعب مباراة أدارها لبرشلونة

روى الحكم الدولي المعتزل ألفونسو بيريز بورول، عن قصته في أول مباراة يقودها تحكيميًا لفريق برشلونة، مؤكدًا على أن نجوم البلوجرانا تسببوا في توتره، ليقدم مباراة سيئة.

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وقال ألفونسو خلال تصريحات لراديو "ماركا": "بيب جوارديولا قال لي ستعرف ما هو برشلونة، وكانت في مباراة فريقه ضد ريال أوفييدو، وكنت قد حكمت 4 أو 5 مباريات في الدرجة الأولى، وكانت تسير بشكل سيء بالنسبة لي، من تلك الأيام التي تكون فيها جديدًا في الدرجة الأولى وتواجه الصعوبات".

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وأضاف: "لم تكن أفضل مباراة لي، احتسبت ركلة جزاء وأشهرت البطاقة الحمراء في وجه كوتو مدافع برشلونة، لأنه ظن أنه سيتم احتساب ركلة جزاء، لذا أمسك الكرة بيده، ولكنني لم أحتسبها، وأظهرت له البطاقة الصفراء الثانية وطردته، قلت بدأنا الأمسية بشكل جيد".

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وتابع: "الفريق الكبير يبدأ في وضع الكثير من الضغوط عليك، كنت أحكم بشكل سيء لأنني كنت متوترًا لأنهم يُريدون إخراجك من المباراة، وسدد ريفالدو ركلة جزاء اصطدمت بالقائم واحتسبت ركلة جزاء، لم أدرك ما يحدث وقلت لريفالدو وقتها: "أنا كنت سأضعها في الزاوية".

الحكم المعتزل أردف: "في هذا الوقت ظهرت شخصية بيب جوارديولا، الذي كان يقوم بعمليات الإحماء للمشاركة في المباراة، وعندما مر بجانبي قال لي ستعرف ما هو برشلونة، لن أنسى هذا أبدًا، ثم احتسبت خطأين وأشهرت البطاقة الصفراء مرتين والحمراء مرة".

واختتم الحكن تصريحاته قائلًا: "لا أعرف إذا كنت أفعل شيئًا خاطئًا، لكن ما لن أسمح به هو أن يتم قهري، وهذا كان الشعور، ولم يظهرها لاعبو الفرق الصغيرة أبدًا".