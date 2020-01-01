ألافيس ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام ألافيس في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني والمُقامة على ملعب ميندزوروتنزا..

ألافيس 1 × 0 برشلونة

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39- ميسي يعترض على الحكم وينال بطاقة صفراء

37- أمامية من لونجليه بدون عنوان تذهب إلى ضربة مرمى

36- رأسية من فرانكي دي يونج تمر فوق المرمى ويطالب بركلة جزاء

35- عرضية من سيلفا من الجانب الأيمن لكن روبيرتو ينقذها بنجاح

31- الهدف الأول لألافيس بعد خطأ فادح من دفاع برشلونة وبالأخص من الحارس نيتو

31- جوووووووووووول

29- خطأ على جوردي ألبا في منتصف الملعب

28- تمريرات لبرشلونة ومحاولة بناء الهجمة

25- ركنية ثانية لألافيس من الجانب الأيسر....تنفذ ويخرجها جريزمان بنجاح

23- ميسي يسدد الخطأ بأرضية رائعة تصطدم بالدفاع وتردد للاعبي برشلونة لكن لم يقوموا بالتسديد

22- خطأ من مكان مميز وبطاقة صفراء لسيلفا بعد تدخل على ميسي

20- فاتي يمرر كرة جميلة لجريزمان الذي سدد لكن تمر بجوار القائم

18-ميسي للمرة الثانية يحاول الاختراق ويستخلص الدفاع الكرة بنجاح

17- ماذا أهدرت يا باتاجليا! عرضية رائعة من ريوخا تصل شبه انفراد لباتاجليا ويسدد في منتصف المرمى ويتصدى لها الحارس نيتو

15- بطاقة صفراء لجوتا بعد تدخل على جريزمان

13- فاتي يهدر فرصة محققة من انفراد تام بالمرمى ويسددها بجوار القائم

11- محاولة مرور من فاتي لكن الدفاع ينجح في استخلاص الكرة

9- تنفذ الركنية ويخرجها جريزمان بنجاح

8- عرضية من ألافيس من الجانب الأيسر يحولها بيكيه برأسية إلى ركنية

6- سيلفا يخطأ في الاستلام في منتصف الملعب وتتحول إلى تماس لبرشلونة

4- انطلاقة من ميسي ومحاولة ارسال بينية لكن يستخلصها الدفاع

3- محاولة مرور من ديمبيلي من الجانب الأيمن لكن تتحول إلى تماس لصالح ألافيس

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وفي انتظار صافرة البداية....

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي - آنسو فاتي

أنطوان جريزمان

تشكيل ألافيس:

التشكيل | 5-4-1

فيرناندو باتشيكو

روبين دوارتي - فلوريان ليجين - فيكتور لاجوارديا - تشيمو نافارو - إدجار مينديز

لويس ريوخا - توماس بينا - رودريجو باتاجليا - جوتا

ديفرسون

كانت آخر مباريات الفريق الكتالوني أمام نادي يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، بينما كانت آخر مبارياته في الدوري أمام غريمه التقليدي ريال مدريد وانتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجة ٣–١.

يحتل برشلونة المركز ال ١٢ في الجدول حتى الآن برصيد ٧ نقاط من ٥ مباريات خاضها في البطولة حتى الآن حقق الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مبارتين، ويسعى الفريق لتحسين نتائجه في المباريات القادمة لحصد النقاط والتمكن من المنافسة على البطولة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وألافيس على ملعب مينديزوروتزا، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.