ألاردايس: يجب أن ينتهي البريميرليج الآن

اقتراح آخر صادم لليفربول بإنهاء البريميرليج في الوقت الحالي

قال سام ألاردايس المدير الفني الإنجليزي المخضرم إن حياة الناس أهم بكثير من الحديث عن كرة القدم واستكمال البريميرليج الموسم الحالي.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقف في الثالث عشر من مارس الحالي على أن يستكمل في الثالث من إبريل المقبل، ولكن ذلك لن يحدث وامتد الإيقاف إلى نهاية الشهر ذاته.

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وحول مستقبل الموسم الحالي للبريميرليج، قال ألاردايس إنه يأسف للعديد من الأندية التي ستتضرر من ذلك، ولكن يجب إيقاف الموسم الحالي وبدء موسم جديد.

وأضاف: "أشعر بالحزن من أجل ليفربول، ولكن حياة الناس أهم بكثير من المخاطرة واستكمال الموسم الحالي وسط هذه الظروف التي يتفشى فيها الفيروس"

وتابع: "قد تؤدي ممارسة المباريات مرة أخرى حتى وإن حدث ذلك خلف الأبواب المغلقة إلى تعريض اللاعبين لخطر الإصابة بالفيروس، ولذلك لا يمكن أن ينفذ هذا المفترح"

وأردف: "العديد من الأندية ستتضرر ولكن من أجل مصلحة الجميع العليا يجب أن يتم ذلك، بأن يلغى الموسم الحالي ونبدأ موسمًا جديدًا في أغسطس"

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يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويريد 5 نقاط فقط من أصل 9 مباريات متبقية ليحسم اللقب رسميًا.