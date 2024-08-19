"آلية الاختيار وحقيقة إجبارهما على الاحتراف" .. مفاجآت حول انتقال ثنائي الاتحاد إلى بلجيكا

هل ينجح مشروع احتراف اللاعب السعودي في أوروبا؟

يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيصل الغامدي ومروان الصحفي، لخوض تجربة احترافية أوروبية عبر بوابة نادي بيرشكوت، حيث سافر اللاعبان إلى بلجيكا، تمهيدًا للتوقيع على عقود النادي.

وتأتي رحلة ثنائي الاتحاد، ضمن مشروع احتراف اللاعب السعودي إلى أوروبا، والتي تضمنت عددًا من الأسماء التي رُشحت لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، مثل سعود عبد الحميد وفراس البريكان.

وذكر الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، أن فيصل الغامدي ومروان الصحفي تحصلا على عرضين من بلجيكا، وذهبا للاحتراف دون أي إجبار أو ضغوطات، على أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقد يستعيدهما الاتحاد في حال الحاجة إليهما، أو عدم التطور في تلك التجربة الاحترافية.

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في المقابل، انتقد الإعلامي فارس الفزي، آلية انتقال الغامدي والصحفي إلى بلجيكا، قائلًا إن اللاعبَين انتقلا من تجربة كبرى في الاتحاد، إلى تجربة أقل، خاصة وأن فريق بيرشكوت صاعد حديثًا في الدوري البلجيكي، في حين كان الثنائي يلعب مع فابينيو وكانتي وتحت إدارة رياضية يقودها رامون بلانيس، في الاتحاد، كما أضاف أن قيمة الغامدي السوقية تبلغ 2.5 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة أفضل لاعب في بيرشكوت، مبلغ 1.3 مليون يورو.

ونوه الفزي بأنه تم طرح 5 لاعبين على نادي بيرشكوت، ليختار الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي، مضيفًا أن أصحاب القرار الذين يتخذون مثل تلك القرارات، هم نفسهم الذين اتخذوا قرارات سابقة من أجل تطوير عناصر المنتخب السعودي، ولم يحقق نتائج إيجابية، سواءً الأول في كأس آسيا، أو الأولمبي.