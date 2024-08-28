عرض بيرشكوت .. مروان الصحفي يحسم قراره وفكرة جديدة لفيصل الغامدي

اللاعبان متواجدان في بلجيكا بالفعل

مازال ملف احتراف نجمي الاتحاد، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في نادي بيرشكوت البلجيكي مفتوحًا ولم يُحسم بعد، وذلك رغم تواجد اللاعبين في بلجيكا منذ أسبوعين تقريبًا.

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النادي البلجيكي قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعبين، وقد أوضح لؤي مشعبي رئيس الاتحاد أن الانتقال سيكون بالإعارة لموسم واحد، ولكن التقارير الصحفية الأخيرة تحدثت عن تردد فيصل الغامدي في قبول العرض والرحيل عن العميد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن الغامدي متردد بالفعل في قبول العروض، مشيرة إلى أنه يمتلك فكرة جديدة وهي توقيع عقد يمتد لـ6 أشهر فقط ومن ثم العودة إلى جدة في يناير القادم لاستكمال مشواره مع الاتحاد حال عدم رغبته في الاستمرار مع بيرشكوت.

الأمور مختلفة تمامًا بالنسبة للصحفي، حيث أفادت الصحيفة أن وكيله، أحمد المعلم، والذي قاد عملية انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما، نجح في إقناعه بالتوقيع على عقد يمتد لموسم كامل مع النادي البلجيكي.

يُشار إلى أن الثنائي تواجدا في قائمة روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي التي أعلنت أمس الثلاثاء استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات الدور الثالث المؤهلة لمونديال 2026.