"أحدهما أظهر سحره" .. خسارة قاسية لبيرشكوت في الظهور الأول لمروان الصحفي وفيصل الغامدي

النتائج السلبية للنادي البلجيكي متواصلة

واصل بيرشكوت نتائجه السلبية في الدوري البلجيكي بسقوطه أمام مستضيفه أنتويرب في الجولة التاسعة بأربعة أهداف دون رد، وهو اللقاء الذي شهد الظهور الأول للثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي.

الثنائي الشاب كان قد انضم للنادي البلجيكي بالإعارة من الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك ضمن مساعي المسؤولين لتشجيع احتراف اللاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية.

ودخل الثنائي التدريبات الجماعية وشاركا في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم أمام أنتويرب، حيث لعبا على الجانب الأيمن في الوسط والهجوم، وقد أكملا اللقاء حتى نهايته بقرار من المدرب ديرك كويت.

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وسدد الغامدي تسديدة واحدة جاءت خارج المرمى، وقد مرر 26 تمريرة بنسبة نجاح 81%، منها 12 في الثلث الأخير من الملعب بنسبة نجاح 75%، فيما نجح في 5 من المواجهات الفردية الـ11 التي خاضها خلال المباراة.

مروان الصحفي خطف إعجاب معلق قنوات دازون بلقطة مهارية جميلة مرر خلالها الكرة بين قدمي منافسه، وقد علق حساب دازون عبر منصة إكس على اللقطة بالقول "مروان الصحفي يُظهر سحره سريعًا".

الجناح المهاجم حقق رقمًا جيدًا بنجاحه في 3 انطلاقات مهارية بالكرة من أصل 4، وقد فاز بـ5 مواجهات فردية من 9، ومرر 15 تمريرة بنسبة نجاح 80%، منها 8 للثلث الأخير بنسبة نجاح 75%، وقد نجح في صناعة فرصة واحدة.

بتلك الخسارة واصل بيرشكوت تذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة بعدما خسر 8 مباريات وتعادل في واحدة ومازال يسعى لتحقيق فوزه الأول.