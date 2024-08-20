منح عبد الله الغامدي صك البراءة .. لؤي مشعبي يكشف الكواليس "المثيرة" لاحتراف ثنائي الاتحاد في بلجيكا

مروان الصحفي وفيصل الغامدي سافرا إلى بلجيكا بالفعل

أوقف لؤي مشعبي رئيس الاتحاد سلسلة الاتهامات الموجهة لعضو مجلس إدارة النادي الجديد، عبد الله الغامدي، بشأن احتراف ثنائي الفريق، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في نادي بيرشكوت البلجيكي، كما كشف الكواليس المثيرة للصفقة المنتظرة.

احتراف الثنائي أشعل غضب جمهور الذهب، خاصة لقيمتهما الفنية العالية، ويُثار في الإعلام، دون الإعلان الرسمي عن ذلك، أن الأمر يندرج ضمن مشروع سعودي ضخم لاحتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا، كانت بدايته مع نجم الهلال، سعود عبد الحميد، ومن ثم ثنائي الاتحاد والعديد من الأسماء ستلحق بهم.

مشعبي أوضح أن الصفقة لم تتم بعد ومازال التفاوض جارٍ حول بعض بنودها، مشيرًا إلى أن سفر اللاعبين المبكر إلى بلجيكا حدث لمنحهما فرصة جيدة للتأقلم والانسجام مع الأجواء قبل بدء التجربة رسميًا، كما أوضح أن النادي استفاد جيدًا من انتقالهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث كتب عبر منصة إكس "جمهورنا العريض.. بالنسبة لفيصل ومروان.. لم يتم التوقيع بعد مع النادي البلجيكي، حيث مازال النادي يناقش بعض البنود بما يحفظ حقوقه والمتوقع الإنتهاء خلال أيام. فعلى سبيل المثال يحق للنادي استرجاع اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية إذا دعت الحاجة، كما تم تمديد وتحسين عقد مروان لـ5 سنوات".

أضاف "السماح بالسفر المبكر لإعطاء اللاعبين فرصة للاستقرار قبل خوض تجربة جديدة قد يكون لها أثر على مستقبلهما. بالنسبة للإتحاد رغبة اللاعبين كانت النقطة الجوهرية والتي على إثرها تم العمل على الخطوات اللاحقة. كما أن الاتحاد حافظ على حقوقه وتم الإتفاق على تعويض مجدٍ عن خروجهما المتأخر. ومتى ما تحققت مصلحة النادي مع مصلحة اللاعبين تحركنا دون النظر للآخرين".

وأكد الرئيس على ثقته باللاعبين وتمنى أن تكون تلك مجرد خطوة أولى لانتقالهما لأندية أفضل وأكبر فيما بعد، وشدد كذلك على ثقته ببدلائهما في الاتحاد وقدرتهم على تعويضهما جيدًا، وأخيرًا برأ عبد الله الغامدي من الاتهامات الموجهة له بالتأكيد على أنه لم يتدخل في هذا الملف بسبب تعارض المصالح.

إذ كتب "وفيما يخص أخي الإتحادي الصميم عبدالله الغامدي.. بسبب تعارض المصالح لا يحق له من الأساس التعليق أو التصويت على الملف في اللجنة التنفيذية وتم مداولة الموضوع دون حضوره. وبالتالي القرار نتحمله نحن دوناً عنه".

وختم مشعبي تغريدته الطويلة الموجهة لجمهور العميد بالتأكيد على أن هناك جناح وقلب دفاع قادمين، علمًا أن المصادر المتابعة أكدت صباح اليوم حسم الاتحاد لضم ثنائي النصر ساديو ماني وعبد الإله العمري بالإعارة لموسم واحد.

يُشار إلى أن عبد الله الغامدي عضو مجلس إدارة الاتحاد الجديد هو الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد وورلد التي تمتلك نادي بيرشكوت البلجيكي الذي انتقل له لاعبا الفريق.