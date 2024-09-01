أثار نادي الاتحاد، حالة من الغضب الجماهيري العارم، بعد إعلانه عن رحيل اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وهما فيصل الغامدي ومروان الصحفي.

وأصدر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، بيانًا صحفيًا، كشف خلاله عن موافقة الإدارة، على إعارة اللاعبين فيصل الغامدي ومروان الصحفي لنادي بيرشكوت البلجيكي، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة، بما يدعم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية.

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وجاء احتراف فيصل الغامدي، رغم الأنباء التي أفادت - في وقت سابق - بفشل مشروع احترافه، وعودته مجددًا إلى مدينة جدة، بعد سفره مع مروان الصحفي إلى بلجيكا، من أجل الخضوع للاختبارات، قبل التوقيع الرسمي.

وجاء الغضب الجماهيري تجاه إدارة لؤي مشعبي، في ظل التساؤلات حول التعويض الذي سيقدمه الاتحاد، بعد رحيل الثنائي، على غرار الهلال، الذي تمكن من تعويض رحيل ظهيره سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، بالتعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك دعم الجبهة اليسرى أيضًا بضم متعب الحربي، نجم الشباب.

وطالبت الجماهير الاتحادية، الإدارة بسرعة التعاقد مع بدلاء، في ظل تبقي ساعات على غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، مساء الغد (الإثنين)، حيث بات العميد بحاجة لضم مدافع وجناح لإكمال صفوفه خلال الموسم الجديد.