ألابا يتخذ أولى خطوات مغادرة بايرن ميونخ

ترقب من عدد من الأندية الأوروبية..

أقدم دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، على أولى خطوات مغادرة العملاق البافاري في الصيف المقبل، عندما قام بتغيير وكيل أعماله، وذلك وفقًا لما كشفته تقارير من سكاي سبورتس.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من تصريحات الدولي النمساوي التي أعلن فيها أن مستقبله مفتوح على مصرعيه في الفترة المقبلة مُلمحًا بإمكانية تركه لملعب أليانز آرينا.

تقارير من صحيفة بيلد كشفت أن ألابا حاليًا في مفاوضات مع الوكيل الشهير بيني زاهافي، والاتفاق بينهما بات قريبًا للغاية ليقوده الأخير في رحلة بحثه عن تجربة جديدة خارج بايرن.

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وينتهي عقد ألابا مع بايرن بحلول صيف 2021، وتسعى الإدارة البافارية لتجديد عقده وحال فشل ذلك فسيكون خيار بيعه في الصيف هو الأفضل من أجل جني بعض المكاسب الاقتصادية بدلًا من رحيله مجانًا الصيف التالي.

زاهافي هو نفسه الوكيل الذي عيّنه روبيرت ليفاندوفسكي منذ عامين عندما كان يُفكر في مغادرة بايرن، لكن في نهاية المطاف تمكن من الاتفاق مع إدارة أولي هونيس على التجديد والبقاء لفترة أطول.

بشكلٍ عام، خطوة ألابا بتعين زاهافي هي رسالة أن مستقبله على المحك، وسط ترقب عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزها برشلونة، وقد عنونت بيلد أيضًا اهتمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أن تقارير خرجت من الصحف الإنجليزية في الساعات الماضية عن اهتمام بيب جوارديولا بالتعاقد مع ألابا في مانشستر سيتي الصيف المقبل لسد ثغرة قلب الدفاع والظهير الأيسر.