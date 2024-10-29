"إنه أخ بالنسبة لي!" .. أكرم عفيف يدافع عن سالم الدوسري بقوة ويوجه رسالة إلى منتقدي نجم الهلال

سالم تعرض للهجوم الأشرس في مسيرته..

دافع النجم الدولي القطري المتألق أكرم عفيف، جناح الفريق المحلي السد، عن ساحر الهلال ومنتخب السعودية سالم الدوسري؛ بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له، في الأيام الماضية.

سالم وعلى الرغم من تألقه مع نادي الهلال؛ إلا أنه تعرض لهجومٍ عنيف من جماهير الفرق المنافسة تحديدًا، بعد مستواه السيئ مع منتخب السعودية، وإضاعته "ركلة جزاء" في مباراة الأخضر وإندونيسيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعن ذلك يقول عفيف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: "سالم لاعب غني عن التعريف، لا ينتظر مني المديح أو الإنصاف؛ فهو أفضل لاعب في آسيا العام الماضي".

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ووجّه النجم القطري رسالة إلى كل منتقدي نجم الزعيم الهلالي، بتأكيده على أن الأخير أسعد الشعب السعودي كثيرًا، سواء في كأس العالم أو أمم آسيا؛ لذلك.. إذا فشل في "ركلة جزاء" أو إحدى المباريات، فإنه واجب على الجميع أن يسانده، لا أن يهاجمه.

وأضاف أكرم عفيف: "إذا دعمت سالم اليوم؛ فإنه غدًا سوف يسجل هدفين أو ثلاثة"، مستشهدًا بتألق اللاعب الكبير في مباراة الهلال والعين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، والتي أحرز فيها "هاتريك".

وأعرب عفيف في نهاية تصريحاته، عن أمنيته بالتوفيق إلى سالم الدوسري، الذي يعتبر بمثابة الأخ بالنسبة له؛ على الرغم من أنه لا تربطه به علاقة شخصية؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن عفيف توّج كـ"أفضل لاعب في آسيا" 2023، ظهر اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، وذلك في الحفل الذي أقامه الاتحاد القاري للعبة بدولة كوريا الجنوبية؛ حيث أصبح النجم الدولي القطري "أول لاعب عربي" يحقق هذا الإنجاز "مرتين".