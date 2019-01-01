الأفضل في آسيا - 2019 عام أكرم عفيف المحاط بالإنجازات

نتمنى حال صاحب الـ23 في 2020 كعام 2019

للمرة الثالثة في التاريخ، يقف أحد اللاعبين القطريين على منصة التتويج بحفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجوائز الأفضل في العام، حيث نالها اليوم الإثنين أكرم عفيف؛ لاعب السد ومنتخب قطر، بعام 2019.

عفيف هو ثالث القطريين بعد خلفان إبراهيم الأفضل بعام 2006 وعبد الكريم حسن الأفضل بـ2018، والمفارقة أن الثلاثي من الزعيم.

حصد لاعب السد الجائزة كان عن جدارة واستحقاق، فكان تفوقه على مستوى المحلي والدولي على حدٍ سواء..

صاحب الـ23 عامًا افتتح الموسم بحصد لقب قاري مع منتخب بلاده، بتتويج الأدعم بطلًا لكأس آسيا لأول مرة في تاريخه، والفوز في الست مواجهات بالبطولة.

بالكأس الآسيوية، صنع الأفضل بالقارة الصفراء 11 هدفًا من أصل 19 سجلها لاعبو العنابي في البطولة، وأحرز هدف وحيد من ضربة جزاء في المباراة النهائية بمرمى منتخب اليابان، لتفوز قطر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

واستمرارًا مع إنجازاته بالقارة الصفراء، لكن هذه المرة مع ناديه السد، فوصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يودع البطولة في مباراة مشرفة أمام الهلال السعودي، بالفوز برباعية مقابل هدفين، بعدما كان مهزومًا في الذهاب بنتيجة 4-1.

عفيف سجل خمسة أهداف في دوري أبطال هذا العام وصنع آخر، من أصل عشرين هدفًا أحرزها الزعيم في مشواره.

بطولة الدوري القطري كذلك كانت من نصيب أكرم عفيف وزملائه بالسد متفوقين على وصيفهم الدحيل بفارق سبع نقاط.

خلال مشوار الدوري المحلي، سجل الأفضل بالقارة 26 هدفًا، وصنع 15 آخرين من إجمالي 100 هدف أحرزها الزعيم بالموسم الماضي.

ختام الموسم كان مسكًا بحصد كأس السوبر المحلي، بعد الفوز أمام الدحيل بهدف وحيد، سجله علي أسد.

مشوار حافل بالإنجازات هذا العام لصاحب الـ23 عامًا، نتمناه كذلك في 2020.