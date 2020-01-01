من هو أكبر لاعب كرة قدم في العالم؟

في هذا التقرير نستعرض معكم اللاعب الأكبر في كرة القدم عبر تاريخها، إلى جانب من هو أقدم لاعب لا يزال يُشارك في منافسات كرة القدم حتى الآن..

تُعد الأرقام القياسية حلمًا للعديد من الرياضيين، ولكن لرقم أن تكون أكبر لاعب كرة قدم في العالم قيمة خاصة وكبيرة تختلف عن كافة الأرقام الأخرى.

تتطلب كرة القدم حالة بدنية خاصة من أجل القدرة على اللعب لمدة 90 دقيقة ومن قبلها المشاركة في التدريبات، ليس من السهل أن تكون لاعبًا، فهناك من يتخطى الثلاثين ويبدأ في المعاناة، فكيف لمن بلغ من العمر أرذله؟.

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مؤخرًا، ازداد التركيز على الأكبر، وبرز مفهوم الأقدم أيضًا، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم من هو أكبر لاعب كرة قدم في العالم ومن هو الأقدم؟.

من هو أكبر لاعب كرة قدم في العالم؟

يُعد الإسرائيلي إسحاق حايك هو أكبر لاعب كرة قدم في العالم وفقًا لموسوعة جينيس، حيث شارك في مباراة وهو في عمر 73 عامًا خلال شهر أبريل من عام 2019 ويلعب في مركز حراسة المرمى.

المصري عز الدين بهادر على بعد خطوة واحدة من كسر هذا الرقم، حيث شارك في مباراة لفريق 6 أكتوبر وهو في عمر الـ75 عامًا، وأحرز هدفًا أيضًا خلال تلك المباراة، وكان يلعب كصانع ألعاب.

يحتاج بهادر إلى مباراة أخرى من أجل أن يصبح أكبر لاعب كرة قدم في العالم، ولسوء حظه فلم يتمكن من المشاركة بسبب تأجيل كرة القدم لتفشي فيروس كورونا، لكن الفرصة ستكون مواتية له بعد عودة النشاط الرياضي.

من أهو أقدم لاعب كرة قدم في العالم؟

يجب الإشارة أولًا أن أقدم لاعب كرة قدم في العالم يُقصد به هذا اللاعب الذي يلعب باستمرار منذ مدة طويلة ولم ينقطع ولا يزال في مسيرته الكروية.

هذا الأمر ينطبق على كازوكي مويرا، الذي يلعب في فريق يوكوهاما وهو في عمر 52 عامًا، وقد جدد تعاقده في الفترة الأخيرة داخل فريقه الياباني.