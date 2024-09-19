"الألوان خدعتني" .. مانويل أكانجي يُفسر تمريرته الغريبة إلى الحكم المساعد خلال مواجهة إنتر

اللاعب لام المسؤولين عن فريقه!

فاجأ مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الجميع خلال مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا بتمرير الكرة إلى الحكم المساعد لتمر إلى خارج الملعب، وقد فسر الأمر عقب اللقاء محملًا مسؤولي ناديه الذين اختاروا ملابس الفريق المسؤولية.

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بطل إيطاليا استطاع العودة من ملعب الاتحاد بنقطة ثمينة بعد التعادل السلبي مع بطل إنجلترا، وقد تحدث أكانجي عقب المباراة مفسرًا تمريرته الغريبة إلى الحكم المساعد بأنه ظنه زميله بيرناندو سيلفا، مشيرًا إلى أن ملابس فريقه كانت متداخلة في ألوانها مع ملابس الحكام.

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إذ قال في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس "أحببت الطاقم الجديد تمامًا، كنت قد رأيته سابقًا. نقطة واحدة فقط هو تداخله مع ملابس الحكام، لقد مررت الكرة إلى الحكم المساعد ظنًا مني أنه سيلفا، بخلاف ذلك فقد أحببته كثيرًا ونتظلع قدمًا للعب المزيد من المباريات به".

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قميص السيتي الذي ظهر به خلال مواجهة إنتر هو الطقم الرابع للفريق وقد صُمم بشكل خاص تكريمًا لفرقة مانشستر الغنائية "Oasis" وإحياءً لذكرى إطلاق ألبومها الأول منذ 30 عامًا.

يُشار إلى أن المباراة التي جاءت ضمن الجولة الأولى من دوري الأبطال بنظامه الجديد انتهت بالتعادل السلبي.