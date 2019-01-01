أقرب إلى الكمال، إلى أي مدى كان سوق الزمالك ناجحًا؟

صفقات ستخدمه في دوري الأبطال، وستمنحه العمق المطلوب

كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك | تويتر

قدم اليوم نادي الزمالك الصفقات التي أبرمها حتى اللحظة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبلغ عددها 8 لاعبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس نادي الزمالك صباح اليوم.

وبالنظرة الأولى يبدو أن سوق الانتقالات للزمالك كان مثاليًا بالتعاقد مع أسماء كبيرة مثل النجمين المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والحارس محمد عواد رفقة حارسين آخرين هما محمد صبحي ومحمد أبو جبل، وعودة بعض لاعبيه الكبار مثل محمود عبدالرزاق «شيكابالا» ومحمد عبدالشافي، مع عودة هدافه الشاب مصطفى محمد، والثنائي إسلام جابر وكريم بامبو.

دعونا نستعرض تعليقات على هيئة نقاط على انتدابات الزمالك حتى اللحظة.

1. تعويض جنش بأهم حارس متاح في مصر

مقولة الحارس نصف الفريق أثبتت صحتها مع الزمالك هذا الموسم، فأخطاء حراس مرمى الزمالك الذين شاركوا بعد إصابة محمود جنش، كانت من أسباب ضياع الدوري المصري بالنسبة للزمالك، وهناك بطولتين "السوبر الأفريقي، المصري" من مباراة واحدة تحتاج لحارس جيد إن امتدت لركلات الترجيح، ومحمد عواد هو أهم حارس في مصر في وقت هناك فيه نُدرة في الحراس الأكفاء.

في اعتقادي أن الزمالك كان بحاجة لعواد وحارس آخر احتياطي أفضل من عماد السيد صاحب الخطأ الفادح أمام الأهلي في المباراة الأخيرة، لأن عمر صلاح حارس صغير السن ويحتاج للتطوير، ولا أعتقد أن محمد صبحي سيحصل على فرص أكثر، فكان من الممكن الإبقاء على عمر صلاح مع منحه مباريات في الكأس مثلاً.

2. شيكابالا، ورقة رابحة وإضافة في الركلات الحرة

صحيح أن شيكابالا لم يعد هو ذلك اللاعب الذي كان يصول ويجول وتقدم به العمر، لكنه يظل قيمة كبيرة للغاية في بعض المباريات ومفتاح هجومي ممتاز خاصة في الركلات الحرة، وفي الأخير هو قائد داخل وخارج خارج الملعب يعي جيدًا أنه امتلك الفرصة للاعتزال بشكل لائق.

3. محمد عبدالشافي

كانت هناك أزمة حقيقية في الجهة اليسرى بتواضع مستوى بهاء مجدي وأحمد فتوح، ما جعل جروس يخترع مركز الظهير الأيسر للجناح الأيمن عبدالله جمعة وتألق فيه لكن دون تغطية له، فبهاء مجدي كان ثغرة حقيقية في هذا المركز وارتكب الكثير من الأخطاء المُكلفة.

صحيح أن عبدالشافي تقدم به السن، لكنه لعب عدد جيد من المباريات في موسمه الأخير في السعودية، وإن كانت هناك سلبيات دفاعية عند عبدالشافي، فيجب القول إن الزمالك في جُل مبارياته لن يقبل اللعب فسيكون هو الطرف المهاجم وهو الشق الذي يُجيده عبدالشافي.

وبالطبع سيكون الصراع شرس بين عبدالله جمعة وعبد الشافي في ظل الإمكانيات التي يمتلكها الثنائي، لكن في الأخير الزمالك وفر أفضل خيار في هذا المركز.

4. محمد أوناجم، تعويض الحصيلة الهجومية لكهربا

كان كهربا هو الأكثر مساهمة للأهداف من حيث الصناعة أو التسجيل، والزمالك عوض هذا الكم بكم مساوي تقريبًا بضم جناح الوداد الأيمن محمد أوناجم.

أوناجم خيار جيد على الجناح الأيمن مع لغز إصابات مصطفى فتحي، ويمتلك قدرات فنية كبيرة جدًا، وأيضًا لديه قدرة كبيرة على كسب ركلات جزاء.

5. أشرف بنشرقي، إضافة للزمالك في الأبطال

واحد من الصفقات الرئيسية، والتي سيعول عليها الزمالك في موسمه، ولاعب ليس بحاجة لإثابت مدى موهبته الفنية، وسيوفر للزمالك أكثر من حل في الخط الأمامي لقدرته على شغل مركز المهاجم الصريح أو الثاني أو لاعب رقم 10 أو جناح أيسر.

قدوم بنشرقي رفقة أوناجم سيخدم الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فقد حصلا على البطولة مع الوداد سابقًا من أمام الأهلي وكانا من نجوم البطولة.

6. إسلام جابر وكريم بامبو

على الجناح الأيمن ضم الزمالك إسلام جابر، وفي الجناح المقابل ضم كريم بامبو، وهذا الأخير ظهر بشكل جيد مع الإسماعيلي في نهاية الموسم الماضي، لدرجة أنه رشح للعودة للأهلي.. لاعب يتمتع بشخصية جيدة وقدمه جيدة على المرمى.

أما إسلام جابر ففكرة أن يكون في المعسكرات الأولية لمنتخب مصر في فترة من الفترات وهو في الداخلية المتواضع، فهذا يعني أنه لاعب يمتلك موهبة بالفعل، القرار لديه لاستغلالها بالشكل المطلوب والتمسك بالفرصة كلما أتيحت له.