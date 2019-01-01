صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وجائزة أفضل لاعب شاب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين لجوائزه الفردية لعام 2019، إذ كشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء والمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا وأخيرًا أفضل لاعب شاب في القارة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب كلًا من: أشرف حكيمي، أمادو حيدرة، أمادو ساجنا، إينوك مويبو، إسماعيلا سار، كريبين دياتا، موسى دجينيبو، موسى نديايي، موسى بارو، أوزفالدو بيدرو كابيمبا، باتسون داكا، صاوميل تشوكويزي، سيكو كويتا، ستيف ريجيس مفوي، فيكتور أوزيمين، زيتو لوفومبو.

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وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء كلًا من: علي معلول، أنيس البدري، دينيس أونيانجو، إيمانويل أوكوي، فرجاني ساسي، فوسيني كوليبالي، فرانك كوم، هيرينيلسون، إسماعيل الحداد، طه ياسين الخنيسي، محمود علاء، جان مارك ماكوسو، لابا كودجو، ميدي كاجيري، ميشاك إيليا، ثيمبا زواني، طارق حامد، وليد الكرتي، يوسف البلايلي، تريزور مبوتو.

أما الجائزة الأهم، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، فقد جاء على رأس المرشحين لها المصري محمد صلاح المتوج بالجائزة آخر عامين، وزميله في ليفربول ساديو ماني ونجم أياكس أمستردام حكيم زياش بجانب أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند، بجانب نجوم منتخب الجزائر بطل أفريقيا، إسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح ورياض محرز.

وضمت القائمة كلًا من: أشرف حكيمي، أندريه أونانا، بغداد بونجاح، كارلوس أندرياماتسينورو، دينيس أونيانجو، إريك مكسيم شوبو موتينج، حكيم زياش، فرجاني ساسي، إدريسا جايي، إسماعيل بن ناصر، جوردان أيو، خاليدو كوليبالي، لابا كودجو، محمود حسن تريزيجيه، مبوانا ساماتا، محمد صلاح، موسى ماريجا، نابي كيتا، نيكولاس بيبي، أوديون إيجالو، بيير إيمريك أوباميانج، بيرسي تاو، رياض محرز، ساديو ماني، طه ياسين الخنيسي، فيكتور أوزيمين، توماس بارتي، ويلفريد نديدي، ويلفريد زاها، يوسف بلايلي.