من هم أفضل لاعبي الدوري الإسباني في فيفا 21؟
رغم فقدان الدوري الإسباني لأحد نجومه البارزين عبر التاريخ، كريستيانو رونالدو، لكنه لا يزال ينعم بعدد وفير من اللاعبين الكبار المميزين، هذا ما يتضح جليًا من خلال تقييمات لعبة فيفا 21.
وقبل إصدار اللعبة بصورة رسمية، أعلنت شركة EA Sports عن تقييمها لأفضل اللاعبين في الليجا مع عودة ليونيل ميسي على القمة مرة أخرى.
نجم برشلونة، الذي كان يأمل في مغادرة كامب نو الصيف الحالي، حصل على تقييم إجمالي 93 من خلال مراوغة بتقييم 95 وتسديدات بتقييم 92، مما يجعل وجوده في الثلث الأخير من الملعب دائمًا حاسم.
يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، هو ثاني أفضل لاعب في الدوري الإسباني بتقييم إجمالي 91، مما يجعله أيضًا الحارس الأفضل في لعبة فيفا 21.
ويحلّ تير شتيجن ثالثًا بتقييم 90، ورغم تراجعه من الصدارة لكنه لا يظل أحد أفضل الحراس من مختلف النواحي على مستوى اللعبة.
في حين أن لم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد بين الثلاثة الأوائل، لكن رباعي البلانكوس "سيرخيو راموس وكاسيميرو وكريم بنزيما وتيبو كورتوا" تحصلوا جميعًا على تقييم 89.
إذا كنت تبحث عن أفضل تشكيل ممكن في لعبة فيفا 21 من الدوري الإسباني، فإن EA Sports تقترح عليك التشكيلة الآتية:
يان أوبلاك
جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - سيرخيو راموس - داني كارفخال
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
إدين هازارد - كريم بنزيما - ليونيل ميسي
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أفضل اللاعبين في فيفا 21 من الدوري الإسباني:
|اللاعب
|الفريق
|التقييم الإجمالي
|المركز
|ليونيل ميسي
|برشلونة
|93
|جناح أيمن
|يان أوبلاك
|أتلتيكو مدريد
|91
|حارس مرمى
|مارك أندريه تير شتيجن
|برشلونة
|90
|حارس مرمى
|سيرخيو راموس
|ريال مدريد
|89
|قلب دفاع
|كاسيميرو
|ريال مدريد
|89
|ارتكاز
|كريم بنزيما
|ريال مدريد
|89
|مهاجم صريح
|تيبو كورتوا
|ريال مدريد
|89
|حارس مرمى
|توني كروس
|ريال مدريد
|89
|وسط الملعب
|إيدين هازارد
|ريال مدريد
|88
|جناح أيسر
|لوكا مودريتش
|ريال مدريد
|87
|وسط الملعب
|لويس سواريز
|أتلتيكو مدريد
|87
|مهاجم صريح
|أنطوان جريزمان
|برشلونة
|87
|مهاجم صريح
|سيرجيو بوسكيتس
|برشلونة
|87
|ارتكاز
|داني كارفخال
|ريال مدريد
|86
|ظهير أيمن
|جيرارد بيكيه
|برشلونة
|86
|قلب دفاع
|جوردي ألبا
|برشلونة
|86
|ظهير أيسر
|دافيد سيلفا
|ريال سوسييداد
|86
|وسط الملعب
|رافاييل فاران
|ريال مدريد
|86
|قلب دفاع
|داني باريخو
|فياريال
|85
|وسط الملعب
|كوكي
|أتلتيكو مدريد
|85
|وسط الملعب
|كليمون لونجليه
|برشلونة
|85
|قلب دفاع
|فرينكي دي يونج
|برشلونة
|85
|وسط الملعب