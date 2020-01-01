من هم أفضل لاعبي الدوري الإسباني في فيفا 21؟

في هذا التقرير نتعرف على اللاعبين الأفضل في الدوري الإسباني بلعبة فيفا 21، والذين يأتي في مقدمتهم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وعدد من لاعبي ريال مدريد.

رغم فقدان الدوري الإسباني لأحد نجومه البارزين عبر التاريخ، كريستيانو رونالدو، لكنه لا يزال ينعم بعدد وفير من اللاعبين الكبار المميزين، هذا ما يتضح جليًا من خلال تقييمات لعبة فيفا 21.

وقبل إصدار اللعبة بصورة رسمية، أعلنت شركة EA Sports عن تقييمها لأفضل اللاعبين في الليجا مع عودة ليونيل ميسي على القمة مرة أخرى.

نجم برشلونة، الذي كان يأمل في مغادرة كامب نو الصيف الحالي، حصل على تقييم إجمالي 93 من خلال مراوغة بتقييم 95 وتسديدات بتقييم 92، مما يجعل وجوده في الثلث الأخير من الملعب دائمًا حاسم.

المزيد من الفرق

يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، هو ثاني أفضل لاعب في الدوري الإسباني بتقييم إجمالي 91، مما يجعله أيضًا الحارس الأفضل في لعبة فيفا 21.

ويحلّ تير شتيجن ثالثًا بتقييم 90، ورغم تراجعه من الصدارة لكنه لا يظل أحد أفضل الحراس من مختلف النواحي على مستوى اللعبة.

في حين أن لم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد بين الثلاثة الأوائل، لكن رباعي البلانكوس "سيرخيو راموس وكاسيميرو وكريم بنزيما وتيبو كورتوا" تحصلوا جميعًا على تقييم 89.

إذا كنت تبحث عن أفضل تشكيل ممكن في لعبة فيفا 21 من الدوري الإسباني، فإن EA Sports تقترح عليك التشكيلة الآتية:

يان أوبلاك

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - سيرخيو راموس - داني كارفخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيما - ليونيل ميسي

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أفضل اللاعبين في فيفا 21 من الدوري الإسباني: