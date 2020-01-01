أفضل تمارين كرة القدم خلال العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا
يتطلب البقاء قوياً في ملعب كرة القدم الكثير من العمل الشاق خارج الملعب ويحتاج اللاعبون إلى قضاء ساعات من التدريب طوال الموسم.
فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع التدريبات التي يمكنك القيام بها في المنزل للحفاظ على لياقتك وقوتك خلال فترة الحجر المنزلي.
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تمرين لكامل الجسم
إن تمرين الجسم بالكامل هو روتين تدريب شائع ويقوم بالضبط بما يقوله العنوان: تدريب جسمك بالكامل.
روتين ديناميكي ، تمرين كامل الجسم يستهدف مجموعات العضلات الرئيسية: الساقين واللب والجزء العلوي من الجسم.
مهاجم مانشستر سيتي والأرجنتين سيرجيو أجويرو هو واحد من أفضل الهدافين في كرة القدم وقد قام بإضافة تمرين كامل الجسم في نظام التدريب المنزلي ، والذي يمكن رؤيته أدناه.
يستخدم روتين أجويرو مزيجًا من وزن الجسم والأوزان وأحزمة المقاومة. يمكن تقسيمها على هذا النحو:
- تمرين القرفصاء / الاندفاع (x12, x10, x8 - لكلا الساقيين)
- خطوات تدريجية معدلة (x12, x10, x8)
- الضغط (x12, x10, x8)
- قفزات الصندوق (x12, x10, x8)
- الضغط على الكتف (x12, x10, x8)
- صف الفرقة الدائمة (x12, x10, x8)
- سحب فراشة الفرقة (x12, x10, x8)
- لوح (٢٠ ثانية ، ٣٠ ثانية ، دقيقة واحدة)
بالإضافة إلى ذلك ، لا تحتاج إلى أي معدات لتحقيق تدريب كامل للجسم في يوم - فقط تحقق من روتين HIIT من مدرب غرفة المعيشة الشهير جو ويكس أدناه.
إذا لم يكن السيد ويكس مفيداً لك، فقد شاركت برشلونة أيضًا سلسلة من التدريبات المنزلية بما في ذلك إجراءات الجسم بالكامل ، والتي يمكن التحقق منها في الفيديو أدناه.
تمرين الدراجة
ستحتاج إلى دراجة تمارين لأداء هذا التدريب في المنزل ، ولكن إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى واحدة ، فستعمل دراجة عادية أيضًا.
دراجة التمرين الأساسية هي كل ما تحتاجه وأنت في النهاية الشخص الذي يحدد مستوى العمل. إلى حد كبير سوف يستخدم كل لاعب كرة قدم هذه أثناء وجوده في المنزل أثناء فترة الحجر المنزلي.
يمكنك تجربة بعض تمارين التحمل عن طريق ركوب الدراجات بمعدل بطىء - للحفاظ على معدل ضربات القلب - لفترة طويلة من الزمن - لنقل ٣٠ دقيقة أو ٤٥ دقيقة أو ساعة واحدة.
Workout to improve mind and body 🚴🏻💪🏻#stayactive pic.twitter.com/89cXZn3WoB— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 20, 2020
إذا لم يكن لديك ساعة لقضاءها على الدراجة ، فيمكنك أيضًا تجربة دائرة HIIT قصيرة والتي يمكن إجراؤها في غضون ١٥ أو ٢٠ دقيقة.
الهدف من كل ذلك هو الوصول إلى وتيرة مريحة ثم رفع الكثافة - الركض - لفترة زمنية محددة. على سبيل المثال ، ٤٠ ثانية عند السرعة المتوسطة ثم ٢٠ ثانية بالسرعة الكاملة والتكرار.
التنقل والعمل الأساسي
هل سألت نفسك يومًا كيف يتدرب محمد صلاح وساديو ماني؟ حسنًا ، لا عجب بعد الآن ، لأن مسؤول اللياقة البدنية والتأهيل في ليفربول ، أندرياس كورنماير ، لديه تمرين لك.
كورنماير هو الرجل المسؤول عن إبقاء لاعبي الريدز في حالة جيدة ، وبالنظر إلى أن رجال يورجن كلوب فازوا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، فإنه يعرف بوضوح ما يتحدث عنه.
أفضل شيء في هذا الروتين هو أن كل ما تحتاجه هو كرة.
يتحدث لك كورنماير بما يجب أن تفعله بالضبط ، مع بدء العمل في التنقل لتقوية المفاصل قبل الانتقال إلى العمل الأساسي لبناء أساس الجسم.
يبدو الأمر بسيطًا ، ولكن ثق بنا ، إذا كنت خارج التمرين قليلاً ، فسيكون من الصعب في البداية!
تدريبات القدمين
من المحتمل أن تكون المحافظة على لياقتك وقوتك هي الهدف الأساسب من التدريب المنزلي ، ولكن الحفاظ على قدرتك التقنية عالبة أكثر صعوبة.
ومع ذلك ، يمكن القيام بذلك باستخدام بعض العلامات مثل المخاريط (أو أي شيء سيكون بمثابة أداة مساعدة بصرية على الأرض).
واجه نجم مانشستر يونايتد وفرنسا بول بوجبا تحديًا أساسيًا في تمرين القدمين إلى جانب زميله فيكتور ليندلوف في بداية الإغلاق ، والتي يمكن مشاهدتها أدناه.
يتضمن التدريبات العدو القصير ، مراوغة الكرة داخل وخارج العلامات ، وإكمال دائرة على سلم الرشاقة ثم الانتهاء بتمريرة أو تسديدة تليها العدو.
تعتبر سلالم الرشاقة أدوات مفيدة في هذه الحالة ، ولكن يمكنك الارتجال من خلال وضع علامات لنفسك يمكنك من خلالها تنفيذ خطوات جانبية وما إلى ذلك.
ممارسة الرماية
لممارسة الرماية ، ستحتاج إلى مساحة صغيرة (لذلك حديقة أو ، إذا كان مقبولًا ، بارك) والوصول إلى الأهداف. إذا لم يكن لديك إمكانية الحصول على الأهداف ، فيمكنك إنشاء بعض الأهداف لنفسك.
سيتم تحسين ممارسة الرماية بشكل طبيعي إذا كان لديك شريك تدريب يمكنه تمرير الكرة إليك ، واعتمادًا على مدى دقتك ، قم بجمع طلقات طائشة.
يمتلك هاري إنجلتن قائد إنجلترا وتوتنهام حلقات تصوير ممتعة ومتاحة للمشاهدة على موقع يوتيوب تحتوي على نصائح مختلفة لضرب الجزء الخلفي من الشبكة.
بعض من هذه تشمل: كيفية الالتفاف والتصويب عندما يكون ظهرك هو الهدف ، بلمسة واحدة قبل التصوير ، والأهم من ذلك كله ، إصابة الهدف.
يقول كين في فيديو تعليمي: "في معظم الأحيان [عندما أصوب] ، أجعل الكرة صعبة ومنخفضة، لأنني أجد أن هذا هو الأصعب بالنسبة لـ" الحراس "للنزول والتصدي".
"تبدو التصويبة دائماً رائعة عندما تكون الكرة في الركن العلوي ، ولكن طالما أنهم يدخلون في الهدف ، فهذا هو كل ما يهم."
تمرين الركلة الحرة
ممارسة الركلة الحرة هي نفس نوع فكرة ممارسة الرماية ، ولكن من نقطة انطلاق الكرة الثابتة.
بطبيعة الحال ، لممارسة الركلات الحرة ، تحتاج إلى مساحة صغيرة وهدف تهدف إليه ، لذلك من الأفضل القيام بذلك في حديقتك الخلفية أو على رقعة من العشب بالقرب من منزلك ، مثل الحديقة.
هناك العديد من الطرق لممارسة الركلات الحرة. يمكنك ضبط النطاق الذي يتم من خلاله البداية والزاوية ، بالإضافة إلى محاولة طرق مختلفة لضرب الكرة.
لماذا لا تجرب أسلوب كريستيانو رونالدو الشهير "كرة المفصل" أو محاكاة ليونيل ميسي ورونالدينيو وآخرون في مقطع فيديو تجميع "كيفية الحصول على ركلة حرة" في برشلونة أعلاه.
تدريبات السرعة
بعض اللاعبين ببساطة أسرع من غيرهم - وهذا هو الحظ الوراثي - ولكن هناك تمارين وتدريبات مصممة للمساعدة في تعزيز سرعة الفرد.
أحد الأمثلة المباشرة على التدريب السريع الذي سيتعرف عليه العديد من اللاعبين هو العدو بفاصل مخروطي ، حيث يركض اللاعب من وإلى عديد من علامات المخروط المختلفة.
إنه تدريب عملي تمامًا لأنه يحاكي إجراء يحدث بانتظام على أرض الملعب ، مثل الركض إلى الفضاء أو التراجع للعودة إلى لاعب أو العودة إلى موقعه.
إذا كنت ترغب في جعل فترة التمرين المنزلي أكثر إثارة للاهتمام ، فلماذا لا تقضي وقتك في كل مرة وتهدف إلى التغلب على أفضل ما لديك.ش