أفضل المدربين في تاريخ الهلال السعودي وتفوق خاص للمدرسة الرومانية

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الأحد عن تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الأحد عن تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من أجل الإشراف على الفريق الأول في الموسم المحلي الجديد وفي الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعاقده مع لوشيسكو لتولي مهمة المدير الفني الجديد.

لوشيسكو صاحب الـ 50 عاماً يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب باوك اليوناني ورابيد بوخارست الروماني ومنتخب رومانيا وله تجربة مع الجيش القطري، وتوج بكأس اليونان مرتين والدوري اليوناني العام الماضي.

وحصل لوشيسكو على جائزة مدرب العام في رومانيا لعام 2018 بعد تقديمه موسماً رائعاً مع نادي باوك اليوناني عندما قاده لتحقيق لقب الدوري الأول للنادي منذ عام 1985.

وجاء التعاقد مع لوشيسكو خلفاً للمدرب المؤقت بيركلز تشاموسكا الذي أشرف على الفريق لمدة شهر، وقاد الفريق إلى فوزين وتعادل في آخر ثلاث مباريات بالدوري المحلي إلى جانب فوز وتعادل في آخر مباراتين ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

جماهير الهلال تأمل في أن يسير المدير الفني الروماني الشاب على درب المدربين الكبار الذين حققوا نجاحًا كبير في قيادة الزعيم طوال تاريخه، والابتعاد عن المدربين الذي اخفقوا ورحلوا بشكل سريع.

وفي السياق نفسه يأمل الروماني أن يكو واحدًا من أبرز المدربين الذين مروا على الزعيم خلال مشواره بعدما تمكن من تحقيق انجازات كبيرة بالدوري الروماني.

المدرسة الرومانية قد تكون الأكثر حصدًا للبطولات مع نادي الهلال، حيث يُلاحظ أن المدرسة الرومانية دائمًا ما تنجح حيث حقق أولاريو كوزمين والجنزال يودانيسكو والمخضرم بيلاتشي.

وحظي نادي الهلال بصفوة المدربين على مستوى العالم منذ تأسيسه، فقد مر على محطته 44 مدربًا أجنبيًا، منهم من كان يتمتع بشهرة عالمية، ومنهم أسماء مغمورة جدًا غير معروفة.

الأسم الانجازات الروماني أولاريو كوزمين استطاع تحقيق بطولتي الدوري وكأس ولي العهد وفي الموسم التالي حقق كأس ولي العهد وكاد يوسع إنجازاته لولا القرار بأبعاده وإقالته من اتحاد الكرة. هذا المدرب اكتشف الفريدي والدوسري والزوري وصقل موهبة المرشدي ويحسب له اختيار لاعبين عالميين للهلال. استطاع هذا المدرب هزيمة جميع الفرق المحلية التقت الهلال لكنه لم يحقق بطولة خارجية. البرازيلي خوسيه كندينو أول من أتقن الأسلوب البرازيلي مع الهلال ويدين الهلاليون له الفضل في إكتشاف أبرز نجوم الهلال خالد التيماوي ويوسف الثنيان وسامي الجابر.

حقق مع الهلال كأس الملك عام 1405 بفوزه على النصر في النهائي حيث لم يخسر في ذلك الدوري سوى آخر مباراة أمام الاتحاد وهي تحصيل حاصل.

ووقتها صقل موهبة هذال الدوسري الذي حقق لقب هداف الدوري.

ثم عاد عام 1409ه وحسم لقب كأس الملك بفوزه على النصر 3-0 في جدة واستمر حتى عام 1410 ليحقق كأس الاتحاد على القادسية.

وعاد عام 1413 ليحقق نتائج قياسية ببطولة الدوري حيث تصدر المسابقة قبل إستدعائه لتدريب المنتخب السعودي.

استطاع هزيمة جميع الفرق المحلية التي التقت الهلال لكنه لم يحقق بطولة خارجية. البرازيلي خوزيه أوسكار حقق مع الهلال بطولة كأس الاتحاد عام 1413 ثم عاد وحقق البطولة العربية في الرياض عام 1415. وبعد ذلك حضر عام 1417 وحقق بطولة السوبر الآسيوية.صقل مستويات العديد من النجوم أمثال ابوثنين والعواد والرشودي والرشيد والحيائي وصفوق. البرازيلي خوسيه ماركوس باكيتا حقق مع الهلال عام 1425 الثلاثية الشهيرة الدوري وكأس ولي العهد وكأس فيصل بن فهد.

ثم حقق الموسم التالي كأس فيصل بن فهد وصدارة الدوري قبل إستدعائه لتدريب المنتخب السعودي.

اكتشف في ذلك الوقت موهبة عدة شبان خدموا الهلال مثل الموري وسرور والبرقان والعنبر والمرشدي والفرج كما صقل موهبة الصويلح وأعاد مستويات سامي الجابر وعزيز والشلهوب والدعيع. اليوناني جورجيوس دونيس لعب الهلال 66 مباراة تحت قيادة المدرب اليوناني، حقق الفوز في 44 منها، وتعادل في 12، وخسر 11 مباراة. سجل لاعبو الزعيم 138 هدفًا في المباريات التي خاضها في مختلف البطولات.فيما استقبلت شباك الفريق الأزرق 53 هدفًا. حصد الهلال 3 بطولات مع دونيس، كأس الملك، وكأس السوبر، وكأس ولي العهد. حل الزعيم وصيفًا، هذا الموسم، ببطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، برصيد 55 نقطة. الروماني إيلي بيلاتشي(صائد البطولات) درب الهلال عام 1418 وحقق مع الفريق كأس الدوري أمام الشباب بنتيجة 3-2 وكأس بطولة الأندية الخليجية في عمان وعاد عام 1421 ليحقق ثلاث بطولات خارجية دفعة واحدة وهي بطولة الصداقة الدولية في أبها والبطولة العربية على النصر في الرياض وبطولة السوبر الآسيوية على شيميزو الياباني في الرياض حيث وصل لمونديال الأندية قبل إلغائه.

يمتاز بقوة الشخصية واكتسب لقب صائد البطولات مع الهلال.

ساهم في إكتشاف حسن العتيبي وصقل موهبة نواف التمياط.

استطاع هزيمة جميع الفرق المحلية التي التقت الهلال.

ومنذ عام 2008م بدأ الهلال عهدًا ذهبيًا جديدًا مع المدربين الأوروبيين إذ حقق منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم الكثير من البطولات بدهاء أوروبي.

ويتذكر الهلاليون جيداً المدرب الذي قادهم إلى أول بطولة في تاريخ النادي، السعودي حسن سلطان وبالتحديد عبر كأس الملك عام 1962 ويعتبر إلى جانب المدرب عبدالعزيز العودة هما المدربان الوطنيان الوحيدان اللذان توجا مع الفريق بالذهب، إذ فاز الأخير بكأس الاتحاد السعودي عام 1995.

ولا يزال اسم المدرب السوداني التوم جبارة الله يحمل ذكرى جميلة لأبناء الهلال، لأنه من حقق معهم البطولتين الثانية والثالثة في تاريخ النادي كأس الملك وولي العهد عام 1965، واستطاع المدرب البرازيلي نوقيرا أن يتوج مع الهلال بأول بطولة أجنبية من خلال كأس الأندية الخليجية عام 1986.

ويعتبر المدرب الروماني ايلي بلاتشي "زعيم" مدربي الهلال كونه قاده للفوز بخمس بطولات هي: كأس أندية الخليج والدوري السعودي 98م، والبطولة العربية ابطال الكؤوس و"السوبر الآسيوي" وكأس الصداقة الدولية 2000 ، ويأتي بعده البرازيلي باكيتا بأربع بطولات، وتمكن من التتويج بالثلاثية الشهيرة 2005م الدوري السعودي وكأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد، وسبقها بكأس الأمير فيصل بن فهد 2004.

🔷 اللجنة الفنية بالهلال توصي بالتخلي عن 4 أجانب👇https://t.co/X2tRZt5yX1 pic.twitter.com/Y1V4BpNZz1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 1, 2019

وهنالك أكثر من مدرب يمتلكون ثلاث بطولات مع الهلال هم البرازيلي كاندينيو لقب الدوري السعودي 1985، وكأس الاتحاد السعودي وكأس ولي العهد 1989، ومواطنه أوسكار كأس الاتحاد السعودي 1993، والبطولة العربية للأندية 1994، وكأس السوبر الآسيوي 1997، والروماني يوردانيسكو كأس المؤسس ودوري أبطال آسيا وكأس ولي العهد 2000، والروماني كوزمين كأس ولي العهد مرتين ولقب الدوري السعودي 2008،2009.

ووضع المدربان البرازيليان الشهيران زاجالو وكارلوس البرتو بصمة مع الهلال إذ دونا اسميهما في سجله الذهبي، فالأول توج معه بكأس الملك 1979، والآخر فاز بلقب الدوري السعودي 1980، في المقابل فإن أول مدرب أدخل لقب الدوري السعودي إلى خزينة الهلال هو الإنجليزي جورج سميث (1977).

كما يوجد أيضا المدرب البرازيلي خوان كارلوس الدوري السعودي 90م، ومواطنه سيدنهو دوري ابطال آسيا 91م، وابن جلدتهما لازاروني كأس ولي العهد 95م، والهولندي هانجيم بطولة الأندية العربية 95م، والبرازيلي جوبير الدوري السعودي 96م، والكرواتي يوزيك كأس ابطال الكؤوس الآسيوية 96م، والألماني هولمان كأس الصداقة 98م، والبرازيلي لوري ساندري كأس الاتحاد السعودي 99م.

والفرنسي سوسيك كأس النخبة العربية وكأس "السوبر" السعودي المصري 2001م، والكولمبي ماتورانا كأس الكؤوس الآسيوية والدوري السعودي 2002م، والهولندي أديموس كأس ولي العهد 2003م، والبرازيلي كليبر كأس ولي العهد 2006م، والبلجيكي جريتس الدوري السعودي وكأس ولي العهد 2010م، والأرجنتيني كالديرون الدوري السعودي وكأس ولي العهد 2011م، والتشيكي هاسيك كأس ولي العهد 2012م، والكرواتي زلاتكو كأس ولي العهد 2013م.

الجنسية البرازيلية تُعد الأكثر تواجد في قيادة الزعيم الهلالي، حيث توالي على تدريب الزعيم 12 مدرب فني من راقصي السامبا وكان أخرهم المدير الفني الأخير بريكليس تشاموسكا، بعدما كانت البداية من عند ماريو زاغالو.