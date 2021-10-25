أفضل الأحذية الكروية التي يجب عليك شراؤها من أمازون في مصر

تشكيلة مميزة..

تعد الأحذية الكروية قطعة لا غنى عنها من أجل ممارسة اللعبة الأكثر شعبية، وتتنوع الأحذية الكروية بين الموديلات المختلفة التي تملك كلاً منها مواصفات خاصة تتلائم مع ظروف مختلفة.

ونستعرض معاً مجموعة من أفضل الأحذية الكروية المتاحة حالياً للشراء بالسوق في مصر.

1 - أديداس جونيور X 17.3 FG

حذاء مناسب للجنسين يصلح للملاعب العشبية والصلبة، ومتوفر بلون أحمر مع الأسود جذاب، أو الأصفر اللامع.

متوفر بعدة مقاسات مختلفة، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بمصر مقابل 700 جنيه عبر هذا الرابط.

2 - بوما 20.4 FG

حذاء يصلح للجنسين من الشركة الألمانية الشهيرة، مصنع من الجلد الصناعي، ويحمل العلامة التقليدية لشركة بوما على الجانبين.

متوفر باللون الأصفر وبعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بمصر مقابل 1150 جنيه عبر هذا الرابط.

3 - نايكي فيبور 12 GS

حذاء يصلح للاستخدام على مختلف الملاعب، سواء الطبيعية أو الصناعية، ويتميز ببطانة ذات مقاومة عالية للتآكل.

يأتي باللون البرتقالي، ومتوفر بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بمصر مقابل 2072 جنيه عبر هذا الرابط.

4 - أديداس ديبورتيفو fxg

حذاء مصمم خصيصاً للملاعب ذات الأرضية الصناعية والصلبة، ويمتلك تصميماً فريداً من نوعه يساعد على إبقاء القدم في حالة من التهوية طوال الوقت.

يأتي باللون الأسود بالكامل، ومتوفر بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون مصر مقابل 1152 جنيه عبر هذا الرابط.

5 - أديداس X sghosted

حذاء يتميز بلونه الأحمر الجذاب، ويحظى بتقنية خاصة لامتصاص العرق، كما أنه يصلح للجنسين

متوفر بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون مصر مقابل 1150 جنيه عبر هذا الرابط

6 - أديداس نيميسيس ميسي

الحذاء الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسبق أن ارتدى نفس التصميم في عدة مناسبات سابقة.

يأتي باللون الأحمر والأزرق، ومتوفر بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون مصر مقابل 1093 جنيه عبر هذا الرابط.