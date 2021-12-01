ما هي أعراض أوميكرون الذي يهدد إقامة مباريات كرة القدم؟

ما لبث العالم أن سيطر ولو جزئيًا على فيروس كورونا وعادت الحياة تدريجيًا لطبيعتها، إلا وأن تفاجئ بمتحور لعين آخر وهو أوميكرون، بات يهدد مسيرة أغلب النشاطات والأعمال، وأحد المجالات المتوقع تأثرها بشدة منه هو عالم كرة القدم.

أزمة متحور أوميكرون ظهرت منذ أسابيع قليلة والبداية من جنوب إفريقيا، ثم استيقظ العالم على بداية انتشار الفيروس المنبثق من الكورونا، والذي يحتاج إلى آلية تعامل مختلفة في العلاج وعلى مختلف الأصعدة.

الاقتصاد العالمي بدأ في الأيام الماضية بالتأثر من أميكرون، والساحرة المستديرة كذلك بدا واضحًا أنها ستعاني كثيرًا في الفترة المقبلة.

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إذًا، ما هو متحور أوميكرون؟ كيف سيؤثر على كرة القدم، وما هي أعراضه؟ كلها أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير.

ما هي أعراض أوميكرون؟

حتى الآن، الأعراض وفقًا لمنظمة الصحة العالمية "خفيفة جدًا" ولكنها في الوقت نفسه تدق ناقوس الخطر لضرورة التعامل معها حتى لا تسوء الأمور كثيرًا.

المرضى الذين تم رصدهم من مصابي متحور أوميكرون عانوا بصورة أساسية من التعب الشديد وآلام الجسد، إلى جانب الحمى والصداع، فيما كان أهم المستجدات "التعرق الليلي وحكة الحنق" وأخيرًا سيلان الأنف.

هذه هي الأعراض الجديدة، لتُضاف إلى الأعراض المرتبطة بكورونا بالفعل مثل فقدان حاسة التذوق والشم وآلام الحلق وغيرها.

ما هو تأثير متحور أوميكرون على كرة القدم؟

كانت الواقعة الأهم في عالم كرة القدم والمرتبطة بمتحور أوميكرون في عالم كرة القدم بالبرتغال، عندما أصيب 13 لاعبًا من فريق بيلينينسش بالفيروس ورغم ذلك خاض فريقهم مباراة أمام بنفيكا، أُلغيت في شوطها الثاني.

مع تزايد عدد المصابين فمتحور أوميكرون في قارة أوروبا، عادت الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية شديدة اللهجة تعيد الذاكرة إلى إجراءات 2020 القريبة إلى حد كبير من فكرة الإغلاق.

رغم أن العالم كان قد التقط أنفاسه أخيرًا بفضل اللقاحات وحصول عدد كبير من الناس عليها، مع مساهمة أندية كرة القدم في الأمر، لكن حتى الآن يبدو أن تلك اللقاحات ليست فعّالة للوقاية من شر متحور أوميكرون.

لذلك، كرة القدم ستتأثر حتمًا من متحور أوميكرون، ومباراة بنفيكا بيلينينسش كانت خير مثال، حيث سيتعين على الأندية زيادة الحرص وتعاون روابط الدوريات حتى لا تكون الكرة مصدرًا لتفشي الفيروس مجددًا بصورته المغايرة.

هل يؤدي أوميكرون لتعطل كرة القدم مثل فيروس كورونا؟

بسبب أعراض أوميكرون وانتشار إصابات فيروس كورونا، أقدمت كرة القدم الألمانية على إقامة مباريات الدوري بدون جماهير، والعودة لنقطة الصفر تقريبًا بعد عودة الأمور لنصابها الطبيعي مطلع هذا الموسم.

هذه الإجراءات على الأغلب ستنتقل إلى الدول الأخرى في الأسابيع المقبلة إن زادت أرقام الإصابات بمتحور أوميكرون.

حتى تأكيد فاعلية اللقاحات أو ابتكار حل للأزمة، قد يتسبب أوميكرون في غياب الجماهير عن المدرجات، والخوف كل الخوف من تكرار سيناريو 2020.

في الواقع، لا يمكن استبعاد فرضية إيقاف كرة القدم باعتبارها تنطوي على تجمعات كبيرة من البشر (اللاعبين والإداريين) إن استمر الوضع بهذه الحالة التعيسة.

لكن في الوقت نفسه، ضيق وقت الموسم الراهن والموسم المقبل واقتراب مونديال 2022 بقطر يجعل هناك حاجة لتجاوز هذه الأمور حتى لا تنهار كرة القدم سواءً كرياضة أو على الصعيد الاقتصادي.

ما هو تأثير متحور أوميكرون على السعودية؟

وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق من مساء الأربعاء 1 ديسمبر عن اكتشاف الحالة الأولى في البلاد من متحور أوميكرون لأحد القادمين من إحدى دول شمال إفريقيا.

لكن لم يتم الإعلان عن خطة معينة لمواجهة متحور أوميكرون أو مدى تأثير ذلك على كرة القدم، وإن كان من المتوقع بعد الإجراءات مثل تقليل السعة الجماهيرية وإعادة فرض الكمامة في الأماكن العامة وغيرها.