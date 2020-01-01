أطباء البريميرليج معترضون على إكمال الموسم

مخاوف صحية جديدة تهدد استكمال البريميرليج

يخشى أطباء البريميرليج من استكمال الموسم الحالي كما يريد القائمون على اللعبة بسبب العديد من المخاوف الطبية المتعلقة بطرق انتقال العدوى.

ومن المقرر أن يتم استئناف الموسم الحالي حين تهدأ موجة انتشار الفيروس، ويبحث الجميع الآن عن السبل الأكثر أمنًا لاستكماله دون مخاطر.

ومن المتوقع أن تعود فرق الدوري الإنجليزي الممتاز للتدريبات في الثامن عشر من مايو المقبل، على أن يُستأنف الدوري بداية من 12 يونيو.

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ولكن وسط ذلك، فإن العديد من أطباء الأندية التي تلعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز قد أبدوا تخوفهم من استكمال الموسم في هذا التوقيت.

والسبب في ذلك أن الأطباء يرون أن التعقيم وإغلاق الملاعب وجميع الإجراءات التي يتم الحديث عنها في الوقت الحالي لن تؤمن اللعب دون مخاطر.

وأوضح الأطباء أن العرق وبقاء الفيروس على قفازات حارس المرمى سيكونا من الأشياء التي ترفع من احتمالية انتشار الفيروس وتناقله بين اللاعبين.

ليس ذلك فقط، بل أن الاستخدام المشترك للحمامات بين اللاعبين والالتحامات وكل هذه المتطلبات التي تفرضها كرة القدم سترفع من نسبة انتشار العدوى.

ويرى الأطباء أنهم لن يكونوا في معزل عن ذلك، وأن الضرر لن يقتصر على اللاعبين فقط وسيهدد جميع المخالطين لهم مما قد يعيد إنجلترا إلى نقطة الصفر من جديد في الحرب ضد الوباء.

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يذكر أن بعض الدول الأوروبية قد بدأت في الوقت الحالي في تحفيف الإجراءات الصارمة التي اتخذتها من أجل محاربة الوباء في الأشهر الماضية.