دموع شاهدة على الإنجاز .. أضواء العريفي تخطف الأنظار باحتفالها بمونديال 2034

مساعد وزير الرياضة لم تتمالك دموعها فرحًا بالإنجاز التاريخي للمملكة

خطفت أضواء العريفي مساعد وزير الرياضة الأنظار إليها، في لحظة الإعلان عن استضافة المملكة العربية السعودي لكأس العالم 2034، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن "فيفا" بشكل رسمي، عن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، خلال الكونجرس الاستثنائي الذي عقد أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد في زيورخ.

ولم تتمالك أضواء العريفي دموعها لحظة الإعلان الرسمي عن الاستضافة، لتشهد تلك اللحظة انهمار دموعها في تصرف عاطفي لا إرادي، وهو ما رصده المصور بدر الحمد عبر حسابه على منصة "إكس".

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وتواجدت العريفي بجانب وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في مقر معرض ملف ترشح السعودية 2034 أمس الأربعاء، خلال إعلان "فيفا" قرار استضافة المملكة للمونديال للمرة الأولى في تاريخها.

وعلقت مساعد وزير الرياضة عبر حسابها على منصة "إكس" بتغريدة: "بدعمٍ سخي من القيادة الرشيدة –حفظها الله-، الأحلام تتحول إلى واقع، أهلًا بالعالم في السعودية 2034".