أشلي كول يتوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزي الجديد

النجم الإنجليزي ترك الدوري الأمريكي وعاد للوطن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح ديربي كاونتي بالتوصل لاتفاق مع أشلي كول على الانضمام لصفوفه حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتهى عقده كول مع لوس أنجلوس جالاكسي في يناير الجاري عقب نهاية الموسم من الدوري الأمريكي في أكتوبر الماضي، ورغم بلوغه عامه الـ38 إلا أن اللاعب مازال يأمل في مواصلة اللعب.

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إذ أكدت جل الصحف الإنجليزية توصله لاتفاق مع ديربي كاونتي على اللعب للفريق لنهاية الموسم مقابل 15 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع حوافز أخرى مرتبطة بالأداء، ليجتمع لاعب آرسنال وتشيلسي سابقًا مع زميله السابق في ملعب ستامفورد بريدج فرانك لامبارد الذي يتولى حاليًا منصب المدير الفني لديربي كاونتي.

ويبدو أن لامبارد نجح في إقناع زميله السابق بقبول هذا العرض أملًا في الاستفادة من خبراته الهائلة في صراع الصعود إلى البريميرليج، حيث يتواجد ديربي حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب تشامبيونشيب برصيد 43 نقطة.

ومن المتوقع أن يُعلن عن الصفقة رسميًا يوم الإثنين القادم بعدما يجتاز صاحب الـ107 مباراة مع منتخب إنجلترا الفحوص الطبية بنجاح.