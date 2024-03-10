"شعرت بالرجولة كثيرًا" .. طليقة أشرف حكيمي تروي معاناتها بعد الانفصال

تصريحات قوية من هبة عبوك

كشفت هبة عبوك طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، عن المعاناة النفسية التي واجهتها بعد الانفصال بينهما.

وعاشت عبوك أيامًا صعبة، بعد أن قررت الانفصال عن حكيمي، بسبب اتهام فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا له بأنه اعتدى عليها بعد زيارتها له في منزله بضواحي باريس، أثناء تواجد زوجته وطفليهما في دبي.

وقالت هبة خلال تصريحات مع صحيفة "El Pais" الفرنسية: "ما عشته بعد انفصالي عن أشرف حكيمي سيظل موجودًا وسأواصل محاربته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت طليقة حكيمي: "خلال العام الماضي شعرت بدعم كبير بعد الانفصال، على الرغم من أنني شعرت أيضًا بالكثير من الرجولة، من كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يأتي مع الانفصال، وقبول الحزن الذي يأتي بعد فشل مشروع عائلي كرست نفسي له جسديًا وروحيًا، كان عليّ أن أواجه هذا العار".

وعن علاقتها بأشرف حكيمي بعد الانفصال، قالت عبوك: "علاقتنا ودية للغاية، وأتمنى أن تظل ذلك لأن لدينا طفلين بيننا ومرتبطين بنا إلى الأبد، وأتمنى أن نتحلى بالذكاء العاطفي للتفكير فيهما قبل أنفسنا".

وواصلت عبوك تصريحاتها قائلة: "بالطبع كنت بحاجة للمساعدة، والتعامل مع الانفصال أمر صعب للغاية لأنه يقسمك نصفين، أضف إلى ذلك الطفلين والضغط الإعلامي وكل هذه الأمور، لقد كنت أتعالج لفترة من الوقت، وهو ما ساعدني على حمل الأشياء بهدوء معين، لقد تعلمت أن أكون صادمة، وأتحمل مثل القصبة التي تنحني ولا تنكسر".

واختتمت هبة تصريحاتها قائلة: "لقد كانت واحدة من أصعب سنوات حياتي، لأنني اتخذت واحد من أصعب القرارات، ولكنني أدركت أن لدي الكثير من القوة، وتعلمت الكثير عن نفسي وقدرتي على التكيف والحب والتسامح".