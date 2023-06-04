"لا نفعل ما نحب" .. وكيل حكيمي يشعل شائعات عودته لناديه القديم

ناقش وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي مسألة رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية عقب التقارير الأخيرة بخصوص عدم سعادته في فرنسا.
وحضر حكيمي مباراة فريقه السابق إنتر ضد ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما قالت تقارير في إسبانيا إنه يرحب بالعودة لريال مدريد إذا سنحت له الفرصة.
وقال أليخاندرو كامانو، وكيل حكيمي، مع "interdipendenza.net": "أشرف لاعب في صفوف بي إس جي، ويملك عقداً لثلاث سنوات مقبلة".
وأضاف: "هل يحب فكرة العودة إلى ميلانو؟ لا نفعل دائماً ما نحب، الحقيقة أنه لاعب هناك (في باريس)، يحب إنتر وكان سعيداً في ميلانو، ولكن هذه هي الحقيقة الآن".
وتحدثت تقارير في إيطاليا عن أن النجم المغربي سيتواجد في إسطنبول لتشجيع النيراتزوري في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.
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