عملاق فرنسا مُهدد بوداع مبكر لدوري الأبطال

بسيناريو درامي قاتل، سقط باريس سان جيرمان مجددًا على أرضه وبين جماهيره في دوري أبطال أوروبا، وأصبح موقفه صعب للغاية في بلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة التي تمثل الحلم البعيد للنادي الفرنسي، في مباراة كان بطلها الأول النجم المغربي أشرف حكيمي.

وفي الوقت الذي تبارى فيه نجوم باريس سان جيرمان على إضاعة الفرص، قهر أتلتيكو مدريد مضيفه بعدما فاز عليه في الثواني الأخير من اللقاء بنتيجة (2-1)، اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بي إس جي بهدف زاير إيمري في الدقيقة 14، وتعادل أتلتيكو مدريد سريعا بهدف ناهويل مولينا في (18)، قبل أن يسجل خواكين كوريا هدف الفوز للفريق المدريدي (90+3).

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وخطف الروخيبلانكوس، 3 نقاط ثمينة، أعادته إلى الانتصارات الأوروبية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 23 ويتجاوز كبوة خسارتين متتاليتين أمام بنفيكا البرتغالي وليل الفرنسي.

في المقابل، يتجمد باريس سان جيرمان عند 4 نقاط، ليحتل المركز الـ25 مبتعدًا عن المراكز المؤهلة إلى دور الـ16، وأصبحت فرصه أكثر صعوبة، خصوصًا أن مباراته المقبلة ستكون أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ في عقر داره "أليانز آرينا".

كيف فلتت النقاط الثلاث من بين يدي باريس سان جيرمان الذي سيطر على المباراة طولًا وعرضًا على مدار 90 دقيقة، وهل يتحمل المغربي أشرف حكيمي هذه النتيجة، هذا ما نوضحه في السطور التالية...

حكيمي المظلوم داخل باريس!

الحقيقة أن أشرف حكيمي، هو أكثر اللاعبين المظلومين في تشكيلة باريس سان جيرمان، لأن قدراته غير مستغلة على الإطلاق لا من مدربه لويس إنريكي، ولا من زملائه في الفريق.

حكيمي على مدار 90 دقيقة، كان أفضل لاعبي الفريق الباريسي في أرض الملعب، بعد عثمان ديمبلي، حيث حصل على تقييم (7.8) من موقع "سوفا سكور"، حيث وصلت دقة تمريراته 90%، منح زملائه 4 تمريرات مفتاحية للتسجيل ولعب 5 تمريرات عرضية ناجحة من أصل 8، وتفوق في 9 التحامات بدنية من أصل 16، وأهدر فرصتين محققتين.

الأرقام تعكس تفوق حكيمي بشكل كبير في الجانب الهجومي مع باريس، الذي سيطر على الملعب طوال 90 دقيقة، لكن النجم المغربي لم يجد من يعاونه في الفريق لوضع الكرة في شباك الحارس المتألق يان أوبلاك.

وكان النجم المغربي محور الخطورة منذ انطلاقة المباراة، وكاد أن يسجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الأولى بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن، وبعدها لعب كرة عرضية قابلها عثمان ديمبلي بتسديدة مباشرة فوق العارضة.

ورغم أن حكيمي أهدر فرصة هدف محقق من انفراد صريح في الدقيقة 80، إلا أنه عندما تكررت نفس الفرصة، في الوقت بدل الضائع مرر الكرة عرضية إلى نونو مينديش حتى يضمن هدف الفوز، لكن المهاجم البرتغالي خذله ووصل متأخرًا إلى الكرة أمام الشباك الخالية.

حكيمي وريال مدريد .. العودة هي الحل

مباراة اليوم أثبتت حقيقة لا مجال للشك بها، أن أشرف حكيمي بحاجة إلى العودة إلى بيته القديم ريال مدريد، ليس فقط من أجل مصلحته وللحفاظ على ما تبقى من قيمته كلاعب عالمي، بل لأن النادي الملكي أيضًا في أمس الحاجة لضم الظهير المغربي.

ريال مدريد بدأ الموسم بخسارة واحد من أهم دعائمه، بعدما رحل ناتشو إلى الدوري السعودي، وبعد أسابيع معدودة فقد واحدًا من أهم اللاعبين على مستوى العالم والظهير المتألق داني كارباخال، بإصابة تأكد أنها ستطول لنهاية الموسم الجاري.

واتجهت كل الآراء إلى أن الملكي لن يستطيع استكمال مشواره بهذا النقص الحاد في مركز الظهير الأيمن، حيث لا يقنع لوكاس فاسكيز في أداء الأدوار الدفاعية، ولا يتعدى كونه بديلًا جيدًا في هذ المركز.

باريس تعلم درس مبابي .. وهذا مفتاح الصفقة

وتدور كل التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد يفكر في أسماء بعينها مثل ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، وهو خيار مميز بالطبع، لكن حكيمي هو الخيار الأفضل لسد هذه الثغرة، لأنه لن يحتاج أي وقت للانسجام مع الفريق الذي تدرج بين صفوفه ولعب باسمه سنوات طويلة، لكن لم تتح له الفرصة لإظهار إمكانياته.

ويرتبط حكيمي مع باريس بعقد ينتهي في صيف 2026، لذلك لن يمانع النادي الفرنسي في بيع لاعبه إلى ريال مدريد والاستفادة ماديًا من وراء الصفقة، بدلًا من تكرار نفس سيناريو انتقال كيليان مبابي المجاني إلى الميرنجي في الصيف الماضي.

حكيمي هو أكثر اللاعبين صناعة للفرص هذا الموسم بالنسبة للنادي الباريسي بمعدل وصل إلى 35 نقطة، لذلك لو سألت أي مشجع مدريدي عن التعاقد مع الظهير المغربي، لن يتردد في تحقيق هذا الحلم، حتى لو كان الثمن التخلي عن كيليان مبابي الذي لم يقدم الإضافة المرجوة للفريق، بل أصبح يمثل عبئًا على هجوم الميرنجي.