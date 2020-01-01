مدرب المنتخب السعودي يكشف دوره في انتقال حكيمي لإنتر

جناح المنتخب المغربي أتم انتقاله من ريال مدريد للفريق الإيطالي

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن دوره في انتقال أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني إلى إنتر الإيطالي، حيث مازال تربطه علاقة جيدة باللاعب المغربي بدأت عند عملهما معًا في منتخب أسود الأطلس.

المدرب السابق لمنتخب المغرب قال لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية "حكيمي تحدث معي وسألني عن رأيي قبل أن يُوافق على الانضمام لإنتر بـ48 ساعة، وقد أبلغته بقبول العرض فورًا ودون تفكير، وذلك لسببين".

أضاف "الأول أن إنتر فريق كبير يُريد العودة للمكان الذي يليق به، والثاني وهو الأهم وجود أنتونيو كونتي لأنه مدرب سيُساعده كثيرًا على التحسن بجانب أنه يعتمد أسلوب اللعب بثلاثة مدافعين مما يُناسب كثيرًا قدرات أشرف الذي سيلعب جناح وسط".

المزيد من الفرق

المدرب الفرنسي أشاد كثيرًا باللاعب صاحب الـ21 عامًا، مشيرًا إلى امتلاكه الجودة والشخصية ومؤكدًا عدم تأثره بالضغوطات سواء كان في حصة تدريبية أو مباراة في كأس العالم، هو في عامه الـ21 لكنه لعب بالفعل في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وكذلك في المونديال، وقد عمل تحت قيادة مدربين مثل زين الدين زيدان ولوسيان فافر والآن أنتونيو كونتي. أنا سعيد جدًا لأنه أتى إلى إيطاليا لأن ذلك سيُساعده على التطور تكتيكيًا وهو بحاجة لذلك، ولن يحظى بمعلم أفضل من كونتي وبمدرسة أكثر جدية وتطلبًا من إيطاليا".

وأتم رينارد قائلًا عن قرار ريال مدريد التخلي عن حكيمي رغم نجاحه الكبير خلال إعارته لبوروسيا دورتموند بقوله "قرارهم مفهوم، فالفريق يمتلك داني كارفاخال والمبلغ الذي دُفع مقابل حكيمي ممتاز، وبالنسبة لأشرف لن يوافق على العودة لدكة بدلاء الريال بعد عاميه الرائعين مع دورتموند".

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند كان قد حاول ضم اللاعب بشكل نهائي لكنه لم يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد.