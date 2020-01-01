مدرب المنتخب المغربي: حكيمي قادر على التألق مع إنتر

جناح المنتخب المغربي أتم انتقاله من ريال مدريد للفريق الإيطالي

مازالت أصداء انتقال النجم المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني إلى إنتر الإيطالي بعد تواجده معارًا مع بوروسيا دورتموند خلال الموسمين الأخيرين موجودة بقوة.

وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي أشاد كثيرًا بتلك الخطوة، مبديًا ثقته في قدرة الظهير الأيسر على النجاح في إيطاليا ومؤكدًا على أنه يمتلك كل ما يلزم للتألق مع فريقه الجديد.

إذ قال لصحيفة العربي الجديد ""أظن أن أشرف يملك إمكانات كبيرة. تألقه في الدوري الألماني يعزز إمكانية ظهوره بصورة جيدة في الدوري الإيطالي، هو لاعب شاب أمامه مستقبل كبير، وبإمكانه التطور، يهمني كثيرًا حضور أشرف مع فريقه إنتر، فهو لاعب مهم داخل المنتخب المغربي، أتمنى أن يبصم على أداء جيد، كي يواصل اللعب معنا دومًا بمعنويات مرتفعة".

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المدرب البوسني أضاف "حكيمي من نوعية اللاعبين الذين بإمكانهم التألق داخل أي دوري ومع أي فريق. فهو، بالإضافة إلى أنه شاب يعتمد على السرعة في لعبه، فإنه طموح ويلعب بحماس، وأظن أنه سيفيد فريقه الجديد كثيرًا".

يُشار إلى أن هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية والسابق لأسود الأطلس كان قد تحدث عن انتقال حكيمي لإنتر كذلك، مؤكدًا سعادته الكبيرة بتلك الخطوة وكاشفًا عن دوره في إتمامها.