أسينسيو يمنح ريال مدريد لقباً من المنزل

يبدو أن أسينسيو مهاراته ليست في الملعب فقط

نجح اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الإسباني من الفوز ببطولة لعبة فيفا 20، والتي تنظمها رابطة الدوري الإسباني كتعويض عن توقف الليجا.

ويعد هذا الأمر هو من أجل تسلية الناس ومنحهم شعور جيد بالبقاء في المنزل وعدم الخروج للحد من السيطرة على فيروس كورونا.

وكان إيباي لانوس، بطل ألعاب الفيديو الإسباني، قد أطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكرة إقامة البطولة بنظام الدوري، لتنال الفكرة استحسان الجميع، وتقرر بعدها الأندية ترشيح لاعبٍ من الفريق الأول، لتمثيلها في بطولة “فيفا 20”.

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أسينسيو نجح في الفوز بالبطولة بعد هزيمة ممثل نادي ليجانيس اللاعب أيتور رويبال برباعية مقابل هدفين.

ووصل الجناح الأيسر للميرنجي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على لاعب فياريال مورلانس بخماسية مقابل هدف.

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ونشر أسينسيو مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "ريال مدريد، نحن أبطال، فكرة رائعة للغاية وأتمنى منكم أن تستمتعوا مثلي في المنزل ولا تتحركوا".

وتم جمع أكثر من 140 ألف يورو من هذه المسابقة سيتم توجيه جميع العائدات إلى منظمة اليونيسيف لعلاج مرضى فيروس كورونا.

ريال مدريد يعتبر واحد من أكثر الأندية التي تضررت بشكل مباشر بالفيروس بعد أن توفى بسببه الرئيس السابق للنادي لورنزو سانز.

وتم عزل النادي الملكي بأكمله بعد أن أثبتت إصابة أحد لاعبي كرة السلة بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.