أسينسيو: لا أكترث ببقاء أو رحيل ميسي

تصريحات شيقة من النجم الإسباني..

عبّر ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، عن عدم اهتمامه بمستقبل ليونيل ميسي في برشلونة، في الوقت الذي أخذ فيه يُشيد بمدربه زين الدين زيدان.

أسينسيو عاد بعد توقف كورونا الطويل من إصابة صعبة في الرباط الصليبي أتته العام الماضي، ليكون أحد أهم أضلاع فوز النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني.

ورغم بدايته الجيدة، إلا أن مستواه انخفض مع الوقت ولم يُستدعى لمنتخب إسبانيا في الجولة الودية الأخيرة، وأعرب عن رغبته في إثبات نفسه بالفترة المقبلة للعودة إلى كتيبة لويس إنريكي.

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أسينسيو في حوار مطول قال عن المشاركة مع منتخب إسبانيا "سأواصل العمل لأكون هناك مرة أخرى، أحب الفريق الحالي والسابق، إنهما مختلفان بفعل المنافسة لكن المشترك أننا مع إنريكي نذهب للفوز في كل المباريات".

كما أضاف "من الطبيعي أن يقول إنريكي ما قاله عني لأن السؤال لم يروق لهو، فهو لا يحب الحديث عن اللاعبين المستبعدين، لديّ علاقة جيدة للغاية معه، إنه رجل رائع ومضحك للغاية".

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أما عن زيدان "عندما وصلت إلى ريال مدريد في 2016 كنت أعلم أنني بحاجة إلى بداية جيدة لإقناعه وحدث ذلك في كأس السوبر. زيدان شخص مخلص للغاية ويمنح اللاعبين الكثير من الهدوء".

"إنه مدرب منح مدريد العديد من الألقاب، في كل عام يتفوق على نفسه. عندما كنت طفلًا، كانت لديّ صورة له على الحائط في غرفتي."

وتابع "أنا أكثر من مستعد لهذا الموسم، لدي رغبات هائلة، نحن نلعب في العديد من المسابقات ونريد الفوز بكل شيء".

"بالطبع أريد أن أكون في التشكيلة الأساسية وألعب، ولكن هذا الأمر متروك للمدرب. الآن أنا أبدو في حالة جيدة وربما أفضل مما كنت عليه قبل الإصابة، لقد شعرت بالكثير من الضغط. أتفهم حقًا ما يتوقعه الناس مني وأريد جلب الألقاب."

واختتم متحدثًا عن قضية ميسي وبرشلونة في الصيف المنقضي "لم أكترث إذا ما بقيّ ميسي أو رحل، إذا استمر فهذا أفضل لبرشلونة، أحب اللعب أمام الأفضل دومًا".

الجدير بالذكر أن أسينسيو البالغ من العمر 24 عامًا قد خاض مباراتين من ثلاث هذا الموسم في الليجا خاضها الريال حتى الآن، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.