الأسوأ في الدوري الإنجليزي.. بيب جوارديولا في موقف حرج بمانشستر سيتي!

موقف صعب للمدرب الإسباني وكتيبته...

استمر مانشستر سيتي، في نزيف النقاط بالدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع كريستال بالاس، بهدفين لكل فريق ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة وصلت كتيبة المدرب بيب جوارديولا، إلى النقطة 27 في المركز الرابع، وبفارق ثمان نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

وافتتح كريستال بالاس، أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة من اللقاء، قبل أن يتعادل هالاند لسيتي، في الدقيقة 30، وتكرر السيناريو في الشوط الثاني، ليتعادل الفريق السماوي للمرة الثالثة هذا الموسم.

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وتلقت شباك مانشستر سيتي، الهدف السابع هذا الموسم في أول ربع ساعة من المباراة، ليصبح أكثر فريق من فرق البريميرليج، تتلقى شباكه هذا العدد من الأهداف.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة يوفنتوس، مساء الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا، على أن يستضيف الجار مانشستر يونايتد، يوم الأحد 15 ديسمبر بقمة الجولة السادسة عشر من البريميرليج.