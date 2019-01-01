أسماء مفاجأة تدخل الترشيحات لخلافة أليجري في يوفنتوس

من يدرب يوفي الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اتسعت قائمة الأسماء المرشحة لتدريب يوفنتوس الموسم المقبل بعدما أضافت الصحف الإيطالية عدداً من المدربين كانوا خارج التوقعات لقيادة السيدة العجوز الموسم المقبل بعد رحيل ماسيمليانو أليجري.

وأعلن يوفنتوس الجمعة رحيل أليجري رسمياً بعد نهاية الموسم الجاري، لتبدأ التكهنات عن خليفته في تدريب البيانكونيري.

وذكرت "ليبيرو" أن مدرب أياكس إيريك تين هاج يعجب إدارة يوفنتوس بعد الموسم الهائل الذي قدمه مع فريقه بالفوز بالثنائية وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال.

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يوفنتوس يريد جلب هذا المدرب كمديرًا فنيًا للفريق https://t.co/juRjirbzNX pic.twitter.com/vnBUU4sIoA — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

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بينما ربطت "ستامبا" بين علاقة يوفي القوية والوكيل جورجي مينديش ورشحت عدداً من المدربين التابعين له مثل ليوناردو جارديم من موناكو، باولو سوسا، لاعب الفريق السابق ومدرب بوردو، وسيرجيو كونسيساو، المدير الفني لبورتو.

وفي المقابل، خرجت "كوريري" بترشيح مفاجيء، وهو مدرب بولونيا الحالي سينيسا ميهايلوفيتش، والسبب هو ترشيحه في 2014 واللقاء بينه وبين الرئيس أندريا أنييلي وقتها، وهو ما ذكرته "لاجازيتا" أيضاً.

وسبق لميهايلوفيتش تدريب تورينو وميلان وسامبدوريا، كما عمل مساعداً لروبرتو مانشيني في إنتر، وحالياً نجح في إبعاد شبح الهبوط عن بولونيا بعدما تولى المهمة منتصف الموسم خلفا لفيليبو إنزاجي.

ويلعب يوفنتوس مساء الأحد أمام أتالانتا ضمن الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإيطالي الذي حسم لقبه قبل أسابيع.