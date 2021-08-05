أسلوب لعب فيفا 22: تقنية هايبر موشن والتحكم المزدوج بالكرة ومميزات جديدة أمام فيفا 21

لعبة فيفا 22 تعد عشاقها بتجربة جديدة ومميزة لأجهزة الجيل الجديد بتقنية هايبر موشن

تعد الشركة المنتجة للعبة فيفا 22 عشاقها، بتغييرات كبيرة في الإصدار الجديد للعبة خاصة مع أجهزة الجيل الجديد بتقنية هايبر موشن (HyperMotion).

وتتوفر تقنية هايبر موشن على أجهزة، PlayStation 5 و Xbox Series X/S، بوحدات التحكم الجديدة لتوفر تجربة واقعية أكثر من أي وقت سابق.

هذا هو التغيير الأكبر الذي وعدت به شركة EA Sports، عشاق لعبة فيفا هذا العام، ولكن حتى الأجهزة القديمة ستتوفر فيها مميزات في لعبة فيفا 22 تميزها عن النسخ الماضية.

تقنية هايبر موشن

تستخدم تقنية هايبر موشن، أسلوب متقدم في مباريات 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، لإنشاء رسوم متحركة توفر مزيد من الواقعية والإثارة للعبة في فيفا 22.

سيلعب الـ 22 لاعبًا بكثافة عالية على أرضية الملعب، بإضافة أكثر من 4000 صورة متحركة جديدة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن النسخة الماضية.

وفي هذا الإطار قال سام ريفيرا، أحد مطوري اللعبة: "هذا أكبر تحديث للرسوم المتحركة شهدناه في أي نسخة، كان هذا ضمن الأهداف الرئيسية لنا، تحديث صورة اللعبة في كل منطقة من الملعب لتقديم تجربة جديدة ومختلفة".

تم التقاط أكثر من 8.7 مليون إطار والتي تستخدمها خوارزمية EA Sports لوضع رسوم متحركة جديدة في الوقت المناسب، مما يمنح اللاعبين والفرق إحساسًا أكثر واقعية عند الجري وضرب الكرة.

الذكاء الاصطناعي التكتيكي

تطورت حركة اللاعبين في الفريق الواحد، خاصة على وحدات التحكم الخاصة بالجيل الجديد حيث تتيح سرعة المعالجة لكل لاعب على حدة فهم حركات اللاعبين الآخرين وتشكيلات الخصم بشكل أفضل.

في الوقت الحالي وبسبب الذكاء الاصطناعي سيتخذ اللاعبون ما يصل إلى ستة أضعاف القرارات في الثانية الواحدة مقارنة بلعبة فيفا 21، مما يجعل الركض بشكل أفضل بعيدًا عن الكرة، واتخاذ مواقع أكثر ذكاءً عندما يكونون خارج المركز ويحافظون على لياقتهم الدفاعية.

وحول هذا الأمر قال سام: "على الجانب الدفاعي هناك تطور ملحوظ، سيتخذ اللاعبون مناطق أكثر ويحافظون على شكلهم وسيتحركون كوحدة واحدة، ستحتاج إلى تعلم هذا الأمر وكيف تلعب بالطريقة الجديدة لتجد مساحات في الهجوم".

الكرات المشتركة الجوية

قررت شركة EA Sports جعل الكرات المشتركة الجوية، أكثر واقعية وديناميكية، باتجاه الكرات والقفز الهوائي.

يقوم الآن اللاعبون بالتدافع والدفع والتزاحم من أجل الحصول على زوايا مميزة في الكرات الهوائية، بالإضافة إلى الكرات الطولية، وتبدو الآن الألعاب الرأسية أكثر واقعية سواء في الهجوم أو الدفاع.

التحكم بالكرات المشتركة

هناك تحسن كبير آخر في لعبة فيفا 22، في أسلوب اللعب مع تقنية هايبر موشن، وهو التحكم بالكرات المشتركة.

أصبح التحكم في الكرة في لعبة فيفا 22 أكثر مرونة من أي وقت مضى مما يجعل اللمسات الأولى والثانية تبدو طبيعية أكثر كما هو الحال في المباريات الحقيقية.

يتمتع اللاعبون الآن بتحكم أفضل في الكرات الهوائية وخفة الحركة للكرات الأرضية والمزيد من القوة عند حماية الخصوم.

حركات جديدة للاعبين

تمت إضافة رسوم متحركة جديدة للاعبين داخل وخارج الكرة لإظهار تفاعلهم مع بعضهم البعض بشكل أفضل عند اللعب داخل الكرة وخارجها وأثناء فترات التوقف في اللعب.

سيتحدث اللاعبون ويشارون ويوجهون بعضهم البعض أثناء المباريات ، ويتفاعلون مع مواقف اللعبة ، وسجلات النتائج والتكتيكات والأحداث داخل اللعبة.

#FIFA22, Powered by Football



With new HyperMotion Technology, welcome to a revolution in

football gameplay. 🎮⚽



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تقدم حارس المرمى

تم تقديم نظام حارس مرمى جديد على جميع وحدات التحكم، بما في ذلك PlayStation 4 و Xbox One.

أصبح حراس المرمى الآن أفضل في التصدي للتسديدات واتخاذ القرار، وسمات شخصية حارس مرمى فيفا 22 تكرر بشكل وثيق أنماط مختلفة من الحراس حول العالم بشكل واقعي.

ديناميكية الكرة الواقعية

ستعمل فيفا 22 بكافة الأجهزة، على تحسين ديناميكية الكرة مما يجعل التمرير والتسديد والدفاع أكثر واقعية.

وأضافت الشركة العديد من المؤثرات على اللعب مثل السرعة، والمراوغة والاحتكاك الأرضي وكل شيء يساهم في جعل اللعبة أكثر واقعية.

انطلاقة متفجرة

بدلًا من الجري بكامل طاقة اللاعب طيلة وقت المباراة، يمنحك خيار الانطلاقة المتفجرة، مزيدًا من التحكم في السرعة عند المراوغة أو الدفاع.

يمكنك الآن الانتظار حتى وقت اندفاع السرعة لديك للابتعاد عن الخصوم أو إغلاقهم في المواقف الخطرة.

تكتيكات هجومية جديدة

عند إعداد فريقك قبل بداية المباراة، ستتوفر مجموعة أكبر من التكتيكات، فيمكنك الآن إعداد فريقك للحصول على أساليب مختلفة في نصف ملعبك وملعب المنافس، وتغيير طريقة التعامل مع الهجوم.

يمكنك أيضًا اختيارها من داخل المباراة، بحيث تقوم بتبديل طريقة اللعب بشكل سريع، بناء على النتيجة أو أسلوب لعب الخصم.

وفي هذا الشأن يقول سام: "هذه خاصية ينتظرها وطلبها الجميع، أعتقد أنه من المهم أن نستمع للأشخاص الذين يلعبون اللعبة".

حركات مهارية جديدة

يمكنك الآن القيام بحركات مهارية لأول مرة لمساعدتك على التحكم في الكرة باستخدام حركة مهارة، يمنحك هذا مجموعة متنوعة من خيارات المراوغة ويساعدك على تجنب المنافسين الذين يضغطون بقوة.

يمكن استخدام 90% من حركات المهارة للتحكم في الكرة، والانفجار بها بعيدًا عن المنافسين، كما تم إضافة أربع حركات مهارية جديدة وهي: Scoop Turn Fake, Four Touch Skill, Skilled Bridge و First Time Spin.

تحليل ومتابعة بدقة أكثر

تحتوي شاشات إحصائيات المباريات وشاشات إحصائيات اللاعبين على معلومات أكثر، فيتواجد بها خرائط حرارية للاعبين، وخرائط التمرير.

كما تم إضافة ميزة الأهداف المتوقعة إلى لعبة فيفا لأول مرة على الإطلاق منذ أول نسخة للعبة الشهيرة.

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