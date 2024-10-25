أسعار فلكية.. السوق السوداء يشعل تذاكر الكلاسيكو!

جنون في أسعار تذاكر الكلاسيكو...

ساعات قليلة تفصلنا عن قمة الكرة الإسبانية، والتي ستجمع ريال مدريد، مع برشلونة، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرينجي.

ويدخل ريال مدريد، صاحب الأرض والجمهور المباراة وهو في المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، متصدر الترتيب.

ويمر الفريقان هذا الموسم بمرحلة جيدة، وبكل تأكيد سيكون الملعب ممتلئ على آخره من الجماهير، والذي بعض منهم لازال يحاول حتى الآن الحصول على تذكرة، عن طريق السوق السوداء بالرغم من تبقى حوالي 24 ساعة على المباراة.

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وتبدأ أسعار تذاكر الكلاسيكو من 130 يورو، وحتى 455 يورو، إلا أنه وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أسعار التذاكر في السوق السوداء يصل إلى 2500 يورو.

جدير بالذكر أن ثنائي الكلاسيكو، قد تمكنا من تحقيق نتائج كبيرة في مباراتها الأخيرة قبل قمة الدوري الإسباني، إذ فاز ريال مدريد، على بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز برشلونة، على بايرن ميونخ، بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.