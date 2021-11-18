ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والرائد؟

يحل نادي الرائد ضيفًا على نادي النصر على ملعب مرسول بارك في الجولة 12 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر النصر آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي كانت الكلاسيكو ضد الشباب، ليتراجع للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.

أما الرائد فقد انتصر بالأربعة على الطائي في الجولة الأخيرة، وصعد للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والرائد.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والرائد؟

طرح النصر تذاكر مباراته أمام الرائد عبر الموقع الرسمي لملعب مرسول بارك، ولا توجد طريقة أخرى لشراء التذاكر إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والرائد؟

تختلف أسعار التذاكر على حسب مكان المقعد الذي تريد حجزه، وتبدأ من 35 ريال بأقل فئة وحتى 10.350 ألف ريال بالفئة الأعلى.