رقم خيالي.. أسعار جنونية لتذاكر كلاسيكو الولايات المتحدة الودي في السوق السوداء!

أسعار خيالية لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الودي...

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القادمة لمتابعة مباريات ريال مدريد، وبرشلونة، الاستعدادية للموسم الجديد، خاصة عندما يلتقي قطبا الكرة الإسبانية في كلاسيكو ودي جديد.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد، امام غريمه التقليدي برشلونة، في مباراة ودية فجر يوم الأحد 4 أغسطس المقبل، على ملعب ميت لايف، في جولة الفريقين الاستعدادية للموسم الجديد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تذاكر المباراة المرتقبة قد نفذت بالفعل، وبدأ الجمهور في إعادة بيعها بالسوق السوداء، بأسعار تتراوح من 300 دولار، وحتى 9000 دولار للتذكرة الواحدة.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد، تعلم شعبية الفريق في الولايات المتحدة، إذ تسعى لتوفير جولة صيفية سنوية منذ عام 2009 في أمريكا، لتحقيق مكاسب اقتصادية وشعبية للميرينجي.

جدير بالذكر أن بعثة ريال مدريد، ستطير إلى الولايات المتحدة، صباح يوم الأحد، في جولة ستشمل ثلاث مباريات ودية، البداية ستكون أمام ميلان، ثم برشلونة، على أن تكون المباراة الأخيرة امام تشيلسي يوم 7 أغسطس.