الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة يونايتد: لا أعتقد أن سولشار سيبقى

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الشياطين الحمر يبحثون البدائل بالفعل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى نورمان وايتسايد أسطورة مانشستر يونايتد اعتقاده أن أولي جونار سولشار المدير الفني للفريق لن يستمر بعد نهاية الموسم الحالي.

 

وقال وايتسايد لبيلفاست تيليجراف:"أنا سعيد بأداء يونايتد، إنه يسير بشكل جيد ولكني لا زلت أعتقد أن النادي قد قرر تغيير المدرب بنهاية الموسم".

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وأضاف:"إلا إن فاز أولي بالمباريات العشر المقبلة، هنا سيتم دفع الإدارة إلى الزاوية".

وأوضح:"إذا استمر أولي بالفوز يمكنني أكل كلماتي لأنهم قد يمنحوه الوظيفة. (ماوريسيو) بوتشيتينو ذكر اسمه كثيراً ولكنه ليس المرشح الوحيد بنهاية الموسم".

وتابع:"أعتقد أن زين الدين زيدان سيكون متاحاً أيضاً والكثير من المدربين المهتمين أيضاً. بعض الكبار في أوروبا قد يتم إقالتهم أو يرحلون عن أنديتهم بنهاية الموسم".

يذكر أن سولشار قد حقق 8 انتصارات متتالية منذ قدومه خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي.

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