أسطورة نيجيريا يحث إيجالو على التراجع عن اعتزاله

مطلبات لإيجالو بالتراجع عن قراراه بالاعتزال الدولي

حث نوانكو كانو، أسطورة كرة القدم النيجيرية، مواطنه أوديون إيجالو، لاعب مانشستر يونايتد، على التراجع عن قراره باعتزال اللعب الدولي والعودة مجددًا لتمثيل المنتخب النيجيري في الفترة المقبلة.

وكان إيجالو قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في أعقاب تحقيق منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة عام 2019 على الأراضي المصرية، واعتبر أنه قد حقق كل ما يمكن تحقيقه ويُفضِّل الآن التركيز على مسيرته مع الأندية.

ثم أتت الأمور بخيرها للدولي النيجيري، حيث انضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وحتى نهاية الموسم لتعويض المصاب ماركوس راشفورد في مركز المهاجم الصريح، وهو يُبلي حاليًا بلاءً حسنًا بتسجيله لثلاثة أهداف خلال 7 مشاركات له في مختلف البطولات مع كتيبة أولي جونار سولشاير.

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كانو في تصريحات خاصة لجول قال "نيجيريا تحتاج إلى كل لاعب جيد بغض النظر عن الفريق الذي ينشط فيه أو مركزه في الملعب أو عمره.".

كما أضاف "إذا كان يؤدي بصورة جيدة في مانشستر يونايتد فإننا سوف نطلب منه أن يعود مجددًا إلى منتخب نيجيريا وأن ينسى ما قاله.".

مانشستر يونايتد يلقي الكرة في ملعب المتمرد

وأتم "هذه هي كرة القدم وعلينا أن نراقب كيف سيتطور الأمر، الأمر لا يتعلق بإيجالو فحسب، بل إن نيجيريا تحتاج إلى كل لاعب في أفضل حالاته.".

يذكر أن منتخب نيجيريا بقيادة الألماني رور سوف يخوض تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لها في قطر وكذلك كأس الأمم الإفريقية 2021 خلال الفترة القادمة مع بروز أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح بعد اعتزال إيجالو البالغ من العمر 31 عامًا.