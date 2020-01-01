أسطورة ليفربول ينضم لضحايا فيروس كورونا

نادي ليفربول يعلن عن انضمام أسطورته كيني دالجليش لضحايا فيروس كورونا.

أعلن نادي ليفربول اليوم عن تعرض أسطورته كيني دالجليش للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي بالنيابة عن عائلة دالجليش وأكد من خلاله أن كيني دخل للمستشفي في الأساس من أجل العلاج من مشكلة صحية أخرى.

وتمر إنجلترا بفترة حرجة للغاية في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرغم من الإغلاق والإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس المستجد.

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وكتب ليفربول في البيان: "السير كيني دالجليش تم إدخاله للمستشفى يوم الأربعاء الموافق الثامن من أبريل للعلاج من عدوى تطلبت حصوله على المضادات الحيوية عن طريق الأوردة، وبسبب الأوضاع الحالية تم إجراء تحليل فيروس كورونا له بالرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، وظهرت النتيجة إيجابية".

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وأضاف: "بعد دخوله للمستشفى اختار السير كيني دالجليش بنفسه طواعية أن يطيل فترة عزل نفسه عن أسرته أكثر من المعتاد والمطلوب، ويطلب من الجميع اتباع تعليمات الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأردف: "كذلك يحب أن يشكر الأطقم الطبية وكل من يعمل بشجاعة وتضحية في تلك الأوقات الصعبة والاستثنائية للغاية، ويطلب من الجميع أن يتيحوا لهم الفرص للعمل بشكل أفضل".

وأنهى بيانه مؤكدًا على تطلع أسطورة ليفربول للعودة من جديد لمنزله بعد أن يتعافى في الأيام المقبلة من الفيروس المميت.

جدير بالذكر أن كرة القدم في إنجلترا متوقفة في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا ولم يتم الإعلان عن تاريخ نهائي لعودة البطولات ومن ضمنها الدوري الإنجليزي.