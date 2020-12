أسطورة ليفربول يدافع عن الحكم الروماني المُتهم بالعنصرية

ساند جون بارنز، أحد أشهر اللاعبين في تاريخ ليفربول، الحكم الروماني الرابع المتهم بالعنصرية تجاه بيير ويبو في لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير بدوري أبطال أوروبا.

سيباستيان كولتيسكو وصف ويبو بالأسود بلغته الرومانية، مما اعتبره ويبو إهانة عنصرية، وتسبب في إلغاء المباراة بسبب احتجاج لاعبي الفريقين، والتي اُستكملت مساء الأربعاء.

بارنز لجأ لحسابه في "تويتر" للدفاع عن الحكم الروماني، وهو ما أثار عاصفة من الاستهجان ضده، واتهمه البعض بالخيانة كونه من أصحاب البشرة السمراء.

Here is the coaching staff at istanbul... 1 of them is going to be sent off and the ref asks the 4th official which one should he send off... can anyone tell me how he should identify him as he doesnt know their names, and they arent wearing numbers, other than THE BLACK ONE? pic.twitter.com/ebLO2MlYNI